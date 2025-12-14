Á´¹ñ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥ÈµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡¡·²ÇÏ¸©ÁðÄÅÄ®¡¦¿·°æ¸µÄ®µÁ¤Î¡Öµõµ¶¹ðÈ¯¡×¤ËÀ¼ÌÀ¡¡Ä®Ä¹¡¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¡Ö¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¡×
·²ÇÏ¸©ÁðÄÅÄ®¤Î¸µÄ®µÄ²ñµÄ°÷¡¦¿·°æ¾Í»Ò»á¤¬¡¢¹õ´ä¿®ÃéÁðÄÅÄ®Ä¹¤«¤éÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤Èµõµ¶¤Î¹ðÈ¯¤ò¤·¤¿»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢Á´¹ñ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥ÈµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤¬2025Ç¯11·î30Æü¤ËÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁðÄÅÄ®Ä¹¤ò¤Ï¤¸¤á´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÉéÃ´¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¡×
¿·°æ»á¤Ï19Ç¯11·î¡¢¡Ö15Ç¯1·î¤ËÄ®Ä¹¼¼¤Ç¹õ´ä¿®ÃéÄ®Ä¹¤ÈÀ¸ò¾Ä¤ò¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÅÅ»Ò½ñÀÒ¤òÇÛ¿®¡£¿·°æ»á¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Ä®Ä¹¤ò¹ðÈ¯¤·¡¢¼Ç¤¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹õ´ä»á¤Ï¿·°æ»á¤ÎÁÊ¤¨¤ò»ö¼ÂÌµº¬¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¿·°æ»á¤ª¤è¤ÓÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ò¼¹É®¤·¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤òÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£25Ç¯9·î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·°æ»á¤ËÄ¨Ìò2Ç¯¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¡Êµá·ºÄ¨Ìò2Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¿·°æ»á¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿Á´¹ñ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥ÈµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤Ï11·î30Æü¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö¸µÁðÄÅÄ®µÄ²ñµÄ°÷ ¿·°æ¾Í»Ò¤µ¤ó¤ÎºÛÈ½È½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö25Ç¯9·î29Æü¡¢ÁðÄÅÄ®Ä¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¸µÁðÄÅÄ®µÄ²ñµÄ°÷¤Î¿·°æ¾Í»Ò¤µ¤ó¤Î¹ðÈ¯ÆâÍÆ¤¬µõµ¶¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¡¢ÍºáÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤ËÀÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿·°æ»á¤ò¤á¤°¤ëÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁðÄÅÄ®Ä¹¤ò¤Ï¤¸¤á´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÉéÃ´¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÅöÏ¢ÌÁ¤Ë¶¦´¶¤·¡¢½÷ÀµÄ°÷¤òÁý¤ä¤·ÃË½÷Æ±¿ôµÄ²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÈï³²¤òÁÊ¤¨¤ëÅö»ö¼Ô¤òÂº½Å¤·ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ï¢ÌÁ¤¬22Ç¯5·î22Æü¤ËÈ¯¹Ô¤·¤¿¡Ö½÷ÀµÄ°÷¤òÁý¤ä¤¹¡¦»Ù¤¨¤ë¡¦³È¤²¤ë¡½µÄ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¤¤¤¸¤á¡¦¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÄ´ººÊó¹ð½ñ¡½¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¿·°æ»á¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»öÁ´Ê¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£
¿·°æ»á¤¬Ï¢ÌÁ¼çºÅ¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ª¤è¤Ó¥»¥ß¥Ê¡¼¤ËÊó¹ð¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¡¢µÄ²ñ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿·°æ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤á¤¿·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¤è¤êÃúÇ«¤Ê±¿±Ä¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢20Ç¯12·î11Æü¤ËÄó½Ð¤·¤¿¹³µÄÊ¸¡Ö¿·°æ¾Í»ÒµÄ°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÁðÄÅÄ®µÄ²ñ¤Î½üÌ¾½èÊ¬¤ÈµÄÄ¹¼çÆ³¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤Ë¹³µÄ¤·¤Þ¤¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖµÄ²ñ¤ÎÈóÌ±¼çÅª¤Ê±¿±ÄÅù¤ËÂÐ¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤À¤Ã¤¿¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¹³µÄÊ¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·²ÇÏ¸©ÁðÄÅÄ®µÄ²ñ¤Ï¡Ø½÷À¤Ò¤È¤êµÄ²ñ¡Ù¤Ç¤¹¡£¿·°æ¾Í»ÒµÄ°÷¤¬Ä®Ä¹¤Ë¤è¤ëÀÈï³²¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÁðÄÅÄ®µÄ²ñ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢¡ØÀÈï³²¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡Ù¿Í¸¢¿¯³²¤À¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅöÏ¢ÌÁ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÈï³²¤òÁÊ¤¨¤ëÅö»ö¼Ô¤òÂº½Å¤·ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÆ±¤¸»×¤¤¤Î½÷ÀÆ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥Ñ¥ï¥á¥ó¥È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃË½÷¤¬È¾¿ô¤º¤ÄÂ¸ºß¤¹¤ë¼Ò²ñ¤òµÄ²ñ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ëº¬¤¶¤·¤¿»ÑÀª¤ò»ý¤Ä½÷ÀµÄ°÷¤òµÄ²ñ¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×