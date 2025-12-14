鉄道関連グッズなどを手がけるJR東海リテイリング・プラス（名古屋市）は、「ケイウノ」ブランドとコラボレーションした「新幹線 純金ミニフィギュア」第1弾の受注受付を2026年1月12日23時59分まで、同社運営の「『PLUSTA ONLINE STORE』JR東海MARKET店」で行っている。発送は5月下旬ごろの予定。

第1弾は「0系」と「100系」、第4弾まで発売予定

「新幹線0系」「同100系」先頭車両の正面の姿を、立体的な約2センチサイズで可能な限り精緻に再現した。「東海道新幹線メモリアルリング」でもコラボレーションしたケイ・ウノの協力を受け、熟練のジュエリー職人の経験や技術力を活かし、細部までこだわって1点1点製作するという。

いずれもK24（純金）製で、超ミニサイズながら重厚な質感を備える。専用の収納ケースが付属する。

「新幹線0系 純金ミニフィギュア」は、先頭車両の丸みを帯びたフォルムや丸型ライト、スカート部分のリベットなどを再現している。

「新幹線100系 純金ミニフィギュア」は、"シャークノーズ"と呼ばれた先頭車両のシャープなフォルムや特徴的な前面窓、ライトやスカート部分まで表現した。

価格はいずれも19万8000円（税込）。

なお、いずれも注文受付期間中の受注上限数は100個だが数量限定ではなく、注文受付期間の延長もしくは別に設定して追加販売を行う場合があるとしている。

「新幹線 純金ミニフィギュア ディスプレイケース」は、今後登場予定の「新幹線 純金ミニフィギュア」シリーズを美しく収納できる特別仕様。各新幹線の先頭車両のサイドビューを線画で描き、車体側面のラインをあしらう。

価格は3万6960円（同）。

このほか、6月ごろ予定の第2弾「新幹線300系」「500系」、12月ごろ予定の第3弾「700系」「N700A」、27年6月ごろ予定の第4弾「N700S」「923形ドクターイエロー」の発売を予定しているとのことだ。