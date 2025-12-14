アイドルグループ「ドラマチックレコード」の新居歩美さん（22）は今年3月、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演し、“大喜利が強すぎるアイドル”としてブレイクしている。

【変わりすぎ！！】中学時代に不登校になった“引きこもり女子”→「超かわいいアイドル」に大変身した新居歩美さん22歳（写真多数）

アイドルファンだけでなくお笑いファンからも注目を集める彼女だが、学生時代にはいじめや引きこもり生活など、現在からは想像できない過去があった。（全3回の1回目／2回目に続く）



アイドルグループ「ドラマチックレコード」の新居歩美さん ©原田達夫／文藝春秋

6年間学級委員長で、成績も1位だったが…クラスでいじめられた小学生時代

――きょうは新居さんのこれまでの半生をお聞きできればと思います。香川県高松市出身ですが、都会の方ですか、田舎の方ですか？

新居歩美さん（以下、新居） めっちゃ田舎の方です。一番近い駅まで車で15分ぐらいで、家の裏は山でした。

――幼少期はどんな子でしたか。

新居 めちゃくちゃ優等生というか正義感が強かったです。目立ちたがり屋で、小学校6年間学級委員長で、成績もずっと1位みたいな子でした。

――小学生時代にはいじめを受けたそうですが、先生や親にはいじめられているとは伝えたんですか？

新居 親には高校生になって、アイドルのオーディションを受けるまでは言いませんでした。ただ先生にはいじめられて半年後に我慢できずに言いました。私をいじめていた人とは学年が上がるとクラスが変わったので、そこからはいじめには遭っていません。

「自分に付加価値をつけ、努力しないと」中学校で“かわいいキャラ”にイメチェンしたワケ

――つらい小学生時代を経て、中学ではキャラ変をしたそうですね。

新居 もともと母親や親戚からはすごく愛されてたので、自分のことをかわいいと思っていたんです。当時は天パーのショートカットだったんですけど、いじめを経たことで「生まれたままの姿じゃだめだ。自分に付加価値をつけ、努力しないと」と思って、その辺りぐらいからイメチェンし始めました。

髪の毛を伸ばしてストレートにして、眼鏡を外しただけで、分かりやすく周りの対応が変わりましたね。

東京とかの中学だとかわいくお化粧した子がいると思うんですけど、田舎だったので髪を結ぶ時に“触角”を出している人すらいなくて。それをちょっとするだけでおしゃれ扱い、かわいい子扱いされるのが楽しかったです。ただ、そこで美醜に執着をしてしまって。

「お前、顔面凶器やん」中学時代に引きこもりになった“きっかけ”

――美醜に執着する？

新居 ある時、クラスの男子が他の女子のことを「お前、顔面凶器やん」ってののしってたんです。それを見て、自分の中で他人に対してそんなことを言える人がいる、その悪意にびっくりしちゃって。

その当時、「その子と私の顔のレベルは大して変わらない」という点に執着してしまって。正直、私はツインテールとか、“触角”とか付加価値をつけたことで、キャラクターとして「かわいい」となっただけだと気づいちゃったんです。最初は友達がいたので、割と明るく振る舞っていたんですが、それをきっかけに徐々に学校に行けなくなりました。

学校を休むと友達から「なんで学校に来ないの？」「待ってるよ」とか「2、3日休みで寂しかった」と言われ、申し訳ないという気持ちがあったんですけど、徐々にその気持ちもなくなって。どんどん休む頻度が増えて、最後にはフェードアウトしました。

結局、キャラ変といってもツギハギの明るさでした。学校で集団行動の自信を全部バキバキに折られてしまって。もし今、学校に通えって言われても1ヶ月も持たない自信があります（笑）。

――不登校になってからはどう過ごしていたんですか。

新居 引きこもっていた時の記憶があんまりないんです。半年ぐらい引きこもっていたはずなのに。

――ご両親は引きこもる新居さんに対して、どう反応していたのですか。

新居 そこは寛容だったなって思います。引きこもっている頃は拒食症で29kgまで体重が落ちたんですけど、それでも母は「ごはん食べな」というくらいの感じで、冷静に声をかけてくれて。母が私の行動に対して感情的にならなかったのは、すごく救いでした。

「一部の生徒の間ではめちゃくちゃカリスマになった」引きこもり生活を経て、中3でサブカル女子に変身

――そのメンタルからどうやって回復していったんですか。

新居 もう、どう回復したかの記憶もないんです。とにかく引きこもっている頃は自分のやりたいことがわからなくて。でも好きなサブカルはいっぱいあって、神聖かまってちゃんや大森靖子さん、あとアーバンギャルドさんも好きで、歌詞の一つひとつの言葉に意味を見出してました。

一日中、神聖かまってちゃんだけを見ている日もありました。MVを見て、配信を聞いて。その配信の向こうの「の子」さんしか友達がいないみたいな時期を過ごしていて。ただ別に寂しくはなかったです。充実してました、なんだか。

サブカルにはまっていって、中学3年生からは登校するようになったんですけど、ピンク色のウサギのぬいぐるみを持ったり、フリフリの傘を持って学校に行ってました。髪型も姫カットで前髪パッツンだったので、学校の一部の生徒の間ではめちゃくちゃカリスマになってました（笑）。

――変わり者キャラを演じていたわけですね。

新居 そうです。そこで気づいたんですよ。狂気があれば人は近寄ってこないって。陰で悪口を言われても、もともと被害妄想が強くて全部自分の頭の中ですでに言われていることだから、気にならない。

あと、かわいそうないじめられっ子が頑張って登校していると思われるのがめっちゃ嫌で。だったら変わり者の方が楽だと思ってました。

――新居さんのプライドがかわいそうに見られることを許さないわけですね。

新居 そうです。同情の目で見られたくなくて。学校が主戦場じゃない子が学校に遊びに来たよ！ くらいの方がまだマシだったというか。狂気で防御することで、中3の頃はちょっとは学校に行けるようになりましたし、学校に行けないことで自分を責めたりはしなくなってました。学校のみんながやりたいことが私のやりたいことじゃないなと気づいたので。

学校で変に気を遣って、どんな会話をしたら大丈夫かなと考えている時間があるんだったら、家で好きなバンドの曲を聞いている方がずっと楽しい。私が今までつらいと思っていた学校という世界って、こんなにつまんないものだとわかったんです。

