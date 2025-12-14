この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、街頭インタビュー動画を公開。大学の同級生だという22歳の女性2人が登場し、それぞれの仕事や貯金額について赤裸々に語った。



今回インタビューに応じたのは、不動産業で働く女性と、現在は無職だという女性。不動産業の女性は、自身の仕事について「賃貸とかそっち系がメイン」と説明。仕事はハードワークかと問われると「きつい」と笑顔で即答し、厳しい労働環境をうかがわせた。しかし、営業成績は好調なようで「今のところは達成できてる」と明かし、契約1件ごとに歩合給が発生する仕組みについても語った。



一方、友人の女性は以前フェイシャルサロンで働いていたが、現在は離職中だという。退職理由について「チアをやりたくて転職」と告白。元々サッカーのチアをしていた経験があり、夢を追うためにキャリアチェンジを決断したようだ。現在はアパレルのアルバイトで生計を立てていると話した。



話が貯金額に及ぶと、2人の経済状況の差が浮き彫りになる。不動産業の女性が「500万」と明かすと、インタビュアーからは驚きの声が上がった。最近では50万円ほどするヴィトンのバッグ「オンザゴー」を購入したことも明かしている。対照的に、夢を追い仕事を辞めた女性の貯金額は「0円」。この告白には思わずインタビュアーも「辞めて大丈夫ですか」と心配する様子を見せた。



大学の同級生でありながら、堅実にキャリアを築き資産を形成する女性と、夢を追い新たな道へ進む女性。22歳という同い年の2人から、それぞれ異なるリアルな価値観とライフスタイルが垣間見えるインタビューとなった。