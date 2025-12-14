¥È¥é¥ó¥×¤¬¡Ö¥í¥·¥¢´ó¤ê¡×¤Ç¡ÖÅ¨¹ñ¤è¤êÆ±ÌÁ¹ñ¤Ë¶¯¹Å¡×¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©¡¡ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÈÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¡É
¡¡Æü¡¹ÊÑ¤ï¤ë¥È¥é¥ó¥×¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤¬¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÉÔ²Ä²ò¤Ë»×¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Î¿¿°Õ¡×¤ò¿Þ¤ê¤«¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î2ÅÀ¤À¤í¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¿¤À°ì¿Í¡È¾åºÂ¡É¤ËºÂ¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È²¤½£¼óÇ¾
¡¥È¥é¥ó¥×¤¬ÄÉ²Ã¤Î¡ÖÂÐÏª·ÐºÑÀ©ºÛ¡×¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥í¥·¥¢´ó¤ê¤ÎÏÂÊ¿°Æ¡×¤Î¼õÂú¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¶¯Í×¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£
¢¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×È¯¸ÀÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¡È°Õ³°¤Ê¤Û¤ÉÃæ¹ñ´ó¤ê¤ÎÂÖÅÙ¡É¤ä²¤½£¤Ø¤Î¶¯¹Å»ÑÀª¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë¥È¥é¥ó¥×¤¬¡ÖÅ¨¹ñ¤è¤ê¤âÆ±ÌÁ¹ñ¤Ë¶¯¹Å¡×¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£
¡¡Ã±¤Ê¤ë¡Öµ¤¤Þ¤°¤ì¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥È¥Ã¥É»á¤Èº´Æ£Í¥»á¤ÎÂÐÃÌ¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÇÔËÌ¤òÄ¾»ë¤·¤Æ³ËÉðÁõ¤»¤è¡×¡Ê¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×2026Ç¯¿·Ç¯ÆÃÂç¹æ¡¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×¤ËÁ´Ê¸·ÇºÜ¡Ë¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Î¿¿°Õ¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄÌÌõ¡¦ËÙÌÐ¼ù¡Ë
ÇÔËÌ¤ò¸ÒÅÉ¤·¤ÆÅ±Âà¤¹¤ëÊÆ¹ñ
¡¡º´Æ£¡¡¡ØÀ¾ÍÎ¤ÎÇÔËÌ¡Ù¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤Î·³»öÅªÍ¥°Ì¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·³»öÅªÍ¥°Ì¤ò³Î¿®¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥í¥·¥¢¤ÏÊÆ¹ñ¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡¢¤È¡£
¡¡¥È¥Ã¥É¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ëÊý¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥È¥é¥ó¥×¤È¥È¥é¥ó¥×¤ÎÂ¦¶á¤¿¤Á¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥È¥Ã¥È゙»á
¡¡¤·¤«¤·Â¾Êý¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀïÎ¬¾å¤ÎÂçÇÔËÌ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤³¤ÎÇÔËÌ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢1¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÎò»ËÅªÅ¾´¹¡¢ÇË¶ÉÅª¤ÊÅ¾µ¡¤ò²è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Äë¹ñ¤Î½ªßá¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×¤Ï2¤Ä¤ÎÉÔ²ÄÇ½À¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÇÔËÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÀïÁè¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ß¤º¤«¤é¤ÎÇÔËÌ¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÂÐÏªÀ©ºÛ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥í¥·¥¢´ó¤ê¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤Î¼õÂú¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¶¯Í×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ì¸«¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê¥È¥é¥ó¥×¤Î¸ÀÆ°¤Ï¤³¤³¤«¤éÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÅ±Âà¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÊÆ¹ñ¤ÎÇÔËÌ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¸ÒÅÉ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÇÔËÌ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÌ±¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¡Ö½½Ê¬¤Ê»ñ¶â¤ÈÉð´ï¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¶¡Í¿¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ò²¤½£½ô¹ñ¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥Ã¥É¡¡ÊÆ¹ñ¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥ô¥¡¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥ó¥×¤ÎÂ¦¶á¤ä¥Ú¥ó¥¿¥´¥ó¡ÌÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¡Í¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥í¥·¥¢¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤Ç¤ËÍý²ò¤·¡¢¤³¤Î¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯Ãæ¹ñ¤È¤Î¿¿¤Ã¸þÂÐÎ©¤â¡¢Èà¤é¤ÏÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢À¤³¦ºÇ¶¯¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Äë¹ñ¡×¤Ï¡¢¤¢¤ëÉôÊ¬¤Ç½Ì¾®²áÄø¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²¤½£¡õÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤Ï¡©
¡¡¤·¤«¤·¤³¤Î½Ì¾®²áÄø¤Ï¡¢¤¢¤ëÆÈÆÃ¤Î´í¸±¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï²¤½£¤ÈÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Æü¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬¡Ö¸Å¤¤Äë¹ñ¡×¤È¸Æ¤ÖÃÏ°è¡½¡½1945Ç¯¤ËÀêÎÎ¤·¤¿Äë¹ñ¡½¡½¡¢Í×¤¹¤ë¤ËÆüÆÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤à¤·¤í»ÙÇÛ¸¢¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëºñ¼è¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²¤½£¤ÈÆüËÜ¤Ë¡Ö¹âÎ¨¤Î´ØÀÇ¡×¤ä¡ÖÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Î¶¯Í×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·ÐºÑÅªºñ¼è¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡ØÀ¾ÍÎ¤ÎÇÔËÌ¡Ù¡ÌÀ¤³¦27¥«¹ñ¤ÇËÝÌõ·èÄê¡Í¤Î³Æ¹ñ¸ìÈÇ¤Î´©¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²¤½£½ô¹ñ¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤âË¬Ìä¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÈïÀêÎÎ¹ñ¤ÎÃÏ°Ì¤ËµÕÌá¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÀ¾Åý°ì¸å¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î¼óÅÔ¤Ï¡¢¥Ü¥ó¤«¤é¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¤½£ºÇÂç¤ÎÊÆ¶õ·³´ðÃÏ¤Î¤¢¤ë¥é¥à¥·¥å¥¿¥¤¥ó´ðÃÏ¤³¤½¡¢¸½ºß¤Î¥É¥¤¥Ä¤Î¼óÅÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£º£Æü¤Î²¤½£¤Ë¿·¤¿¤Ê¤ËÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ëÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´í¸±¤¬ÆüËÜ¤Ë¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º´Æ£¡¡¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Äë¹ñ¡×¤Î½Ì¾®²áÄø¤ÇÅ¨¹ñ¤è¤ê¤âÆ±ÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¹Å¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¡¢»ä¤Ï¥ä¥¯¥¶¤Î¥¢¥Ê¥í¥¸¡¼¤òÍÑ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÈÁ´ÂÎ¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë²áÄø¤Ç¤Ï¡¢¾åÇ¼¶â¤ÎÄ§¼ý¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»±²¼¤Î¼þ±ï¤ÎÁÈ¤è¤ê¤â¡¢Ä¾²¼¤Ë¤¢¤ëÄ¾»²¤ÎÁÈ¤Ø¤ÎÄù¤áÉÕ¤±¤ò¶¯¤á¤ë¤â¤Î¤À¡¢¤È¡£
¡¡¥È¥Ã¥É¡¡¤½¤ì¤Ï¸«»ö¤ÊÓÈ¤¨¤Ç¤¹¡ª
