LINE VOOM（ラインブーム）って使うべき？使わなくてOK？【使っているのはまさかの???% LINE専門家 ひらい先生が解説
LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネルで「LINE VOOM（ラインブーム）って使うべき？使わなくてOK？【使っているのはまさかの???%】」と題した動画を公開。多くの人が毎日使うLINEアプリに搭載されていながら、意外と知られていないショート動画機能「LINE VOOM」の概要と使い方を解説した。
ひらい先生氏によると、「LINE VOOM」はLINEアプリの下部メニューの真ん中に配置されたボタンからアクセスできるという。このボタンをタップすると、YouTubeのショート動画のように縦型の短い動画が次々と表示される仕組みになっていると説明した。
操作方法は非常にシンプルで、画面を下から上にスワイプすることで、興味のない動画をスキップして次の動画を視聴できる。同氏は「YouTubeショート動画と同じような形」だと述べ、直感的な操作で楽しめる点を強調した。また、自動で再生されるおすすめ動画だけでなく、画面上部には「犬猫」や「レシピ」といったカテゴリーが用意されており、自分の興味があるジャンルの動画を能動的に探すことも可能だと紹介した。
ひらい先生氏は、この機能について「意外と知らない方も多いんじゃないかな」と指摘。多くのユーザーにとって最も身近なアプリの一つであるLINEの中に、エンターテインメント性の高い動画視聴機能が備わっていることは、あまり知られていないかもしれない。通勤中の暇な時間や、少し気分転換したい時に気軽に楽しめるこの機能、一度試してみてはいかがだろうか。
