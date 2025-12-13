元女子レスリング日本代表の吉田沙保里（42）が12月10日、Instagramを更新。読売ジャイアンツの田中将大（37）らとのプライベートショットを公開した。

田中将大「最高でした」 岡島豪郎らとの食事会の様子を公開しSNS反響 「なんて貴重なメンバー」「楽天の絆」

「先日初メンバーでゴルフ マー君、舞子ちゃん」というコメントと共に投稿された写真は、吉田を中心に田中と元プロ野球選手の野村克則（52）、バレーボール元日本代表の狩野舞子（37）が並んだ豪華な4ショット。冬晴れのゴルフ場で、吉田らはピースサインを出しつつ楽しそうな笑顔を浮かべているが、田中は、隣に立つ球界の大先輩に恐縮したのか、やや緊張した表情でカメラを見つめている。

野村克則の父は、2020年に亡くなった野村克也氏。田中が東北楽天ゴールデンイーグルスに入団した当時、野村は、2軍育成コーチに就任していた。野村は現在、阪神タイガースの1軍バッテリーコーチを務めている。

吉田は、最後に「でもでも、エンジョイゴルフで 笑って笑って笑いまくった 最高に楽しい一日でした」と、充実のオフを報告した。

【画像】田中将大らとのゴルフを報告する吉田沙保里（画像は吉田沙保里のInstagram)より引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「メンバーがめっちゃ豪華ですね」「マー君かわいいね」「マー君羨ましいっす 笑」「吉田さんもめっちゃ飛びますよね！ このメンバーのゴルフ、テレビで放送してほしい～」といったコメントが寄せられている。