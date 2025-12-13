¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¡³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÂçÎÌ¡È¸Û¤¤»ß¤á¡É¤Ø¡Ä¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤â1Ç¯¤Ç½ªÎ»¤Î¿¼¹ï¤Ê¡È¶â·ç¤Ö¤ê¡É
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯º£¤Î¥Õ¥¸¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ÇºòÇ¯12·î¤«¤éÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤ÇÂ¿¤¯¤ÎCM¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤¬Å±Âà¤·¤¿¤³¤È¡£CM¼è°ú¼Ò¿ô¤Ï²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤Ç¤Ï¤â¤Ï¤äÈÖÁÈ¤òºî¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤À¡£º£Ç¯5·î¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Æ25Ç¯3·î´ü·è»»¤Î½ãÍø±×¤Ï328²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¡£11·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢11·îÃ±·î¤ÇCM¼è°ú¼Ò¿ô¤¬Á°Ç¯ÈæÌó86¡ó¤Ë¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶ì¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢12·î¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤¬ÍèÇ¯3·îËö¤Ç¡ÈÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ïº£Ç¯3·î31Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤ï¤º¤«¡È1Ç¯¡É¤Ç¤½¤ÎËë¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈÖÁÈ½ªÎ»¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢»ëÄ°Î¨¤ÎÄãÌÂ¤Ç¤¹¡£½é²ó¤³¤½À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨4.0¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡¦À¤ÂÓ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï2¡Á3¡ó¤ÇÄã¶õÈô¹Ô¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤¬¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÈÁáµÞ¤Ë»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¡É¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÃ«¸¶¾Ï²ð¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÉðÅÄÅ´Ìð¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤ä¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¹ë²Ú¤ÊÉÛ¿Ø¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤Î1Æü¤Î½Ð±éÎÁ¤Ë100Ëü±ßÃ±°Ì¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¡È¤³¤ì¤Ç¤ÏºÎ»»¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Î¸åÂ³ÈÖÁÈ¤ÏÌµ¤¯¡¢Á°¸å¤Î¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤È¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¤ÎÊüÁ÷»þ´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ò1»þ´Ö¿¤Ð¤·¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¤ò1»þ´ÖÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤·¤Æ¼Ü¤òËä¤á¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ï¡¢¡È¤¤¤Ä¤«¥¦¥Á¤ÏÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡É¤Ê¤É¤È¼«ÓÞ¤¹¤ë¼Ò°÷¤â¤¤¤ë¤Û¤É¡£
¤¤¤Þ¤Î¥Õ¥¸¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤ÈÖÁÈ¤òºî¤ë·ÐºÑÅª¤ÊÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÊóÆ»¡¢¾ðÊó¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢¤É¤ÎÉôÌç¤Ç¤âÈÖÁÈÀ©ºîÈñ¤Îºï¸º¤Ë¤è¤ëÄù¤áÉÕ¤±¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÍè½Õ°Ê¹ß¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÀ©ºîÈñ¤ÎÂçÉý¥«¥Ã¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤·¤ÆÍèÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¡È¿Í°÷ºï¸º¡É¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡½¡½¡£Á°½Ð¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÍèÇ¯3·î¤´¤í¡¢¥Õ¥¸¤ÏÂ¿¤¯¤Î³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤Ê¤¤Êý¸þ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¸½¾ìÅª¤Ë¤Ï¡È»ö¼Â¾å¤Î¥ê¥¹¥È¥é¡É¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¸¤Ë¤ÏÉÔÆ°»º¼ýÆþ¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤ÆÄÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¶È¤ÇÍ½»»¤òºï¸º¤¹¤ëºÝ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î³°Éô¤Î¿Í¤¿¤Á¡£ÈÖÁÈ¤Î¼Á¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂ¸ºß¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¥Õ¥¸¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤³¤Þ¤Ç¼ê¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸Û¤¤»ß¤á¤ÏÍ½»»¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Î¡È¶ìÆù¤Îºö¡É¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
À©ºîÈñ¤Îºï¸º¤ä³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸Û¤¤»ß¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡Ô²þÊÔ¤äÀ©ºî¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Õ¤È¤Î²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¸¤¬ºÆ¤Óµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹Æü¤Ï¡½¡½¡£