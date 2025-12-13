¥¹¥º¥¤Î¡ÖÌÈµö¤¬Í×¤é¤Ê¤¤¡È¥Á¥Ó·Ú¥È¥é¡É!?¡×¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª ¡ÖËÜµ¤¤ÇÍß¤·¤¤¡×¡ÖÌÈµöÊÖÇ¼¤·¤¿ÁÄÉãÊì¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª 1¿Í¾è¤êÄ¶¾®·¿¥Ü¥Ç¥£¡ß4ÎØÁö¹Ô¤Ç°ÂÁ´¤Ê¡Ö¥¹¥º¥«¡¼¥´¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª
¡ÖÌÈµö¤¬Í×¤é¤Ê¤¤¡È¥Á¥Ó·Ú¥È¥é¡É!?¡×¥¹¥º¥«¡¼¥´¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ö¤Á¤¤¤µ¤¤¥¯¥ë¥Þ¡×¤Î³«È¯¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥¹¥º¥¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Î¥»¥Ë¥¢¥«¡¼¤Ê¤É¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê¾è¤êÊª¤Î³«È¯¤Ë¤âÄ¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥¹¥º¥¤¬¡¢¼¡À¤Âå¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ä¶¾®·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥º¥¤Î¡Ö¥Á¥Ó·Ú¥È¥é!?¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢2023Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ÊJMS2023¡Ë¡×¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿1¿Í¾è¤ê¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¡ÖSUZU-CARGO¡Ê¥¹¥º¥«¡¼¥´¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡È¯É½Ä¾¸å¤«¤éSNS¤Ê¤É¤Ç»ÔÈÎ²½¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢²ÙÊª¤Î±¿ÈÂ¤ò¼ç´ã¤ËÃÖ¤¤¤¿¾¦ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥º¥«¡¼¥´¤Î²è´üÅª¤ÊÅÀ¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¡ÖÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡×¤È¤¤¤¦¼ÖÎ¾¶èÊ¬¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÄêÀ¤Î¹â¤¤4ÎØ¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢16ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð±¿Å¾ÌÈµö¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑ¤âÅØÎÏµÁÌ³¤È¤Ê¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬Æü¡¹¤Î°ÜÆ°¤Ëµ¤·Ú¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2ÎØ¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ë°ÂÄêÀ¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢¥¹¥º¥«¡¼¥´¤Ï4ÎØ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¥¯¥ë¥Þ¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ë¶á¤¤°ÂÄê¤·¤¿Áö¹Ô¤¬²ÄÇ½¡£±¿Å¾¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¿Í¤äÆóÎØ¼Ö¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï20km¡¿h¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊâÆ»Áö¹Ô¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ì¤Ð6km¡¿h¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¡¢ÊâÆ»¤òÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¸òÄÌ»ö¾ð¤ËÂ¨¤·¤¿ºÙ¤ä¤«¤Ê¹©É×¤È¤·¤Æ¸åÂà¥â¡¼¥É¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¹¤¤Ï©ÃÏ¤ä¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÀÚ¤êÊÖ¤·¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥º¥«¡¼¥´¤Ï¡¢¸åÉô¤Ë¹¡¹¤È¤·¤¿²ÙÂæ¤òÈ÷¤¨¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¡¢Íê¤â¤·¤¤ÀÑºÜÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤³¤Î²ÙÂæ¤Ë¤ÏºÇÂç30kg¤Þ¤Ç¤Î²ÙÊª¤òÀÑºÜ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹¤ÎÇã¤¤Êª¤«¤é¾®µ¬ÌÏ¤ÊÇÛÃ£¶ÈÌ³¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¹¥º¥«¡¼¥´¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¥¹¥º¥«¡¼¥´¤¬ËÜµ¤¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡ÖÁá¤¯È¯Çä¤·¤Æ¡ª¡×¡Ö¥¹¥º¥«¡¼¥´ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤¾¡×¤È¡¢Áá´ü¤Î»ÔÈÎ²½¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¼ê·Ú¤µ¤È°ÂÁ´À¤Ç¤¹¡£ÌÈµöÉÔÍ×¤Ç16ºÐ°Ê¾å¤Ê¤é¾è¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¶á¾ì¤ÎÇã¤¤Êª¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¤ÈÆü¾ï»È¤¤¤Ç¤ÎÍøÊØÀ¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸ÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤Î¶èÊ¬¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢4ÎØ¹½Â¤¤Ë¤è¤ë°ÂÄêÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¥¹¥º¥«¡¼¥´¤ä¾èÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥º¥é¥¤¥É¤¬ÉáµÚ¤·¤¿Êý¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë°ÂÁ´¤ÇÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö»þÂ®20¥¥í¤Ï¼ã´³ÃÙ¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ê·Ú¤µ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¾¡¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢±¿Å¾»ñ³Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö±¿Å¾»ñ³Ê¤ä¹ØÆþ»ñ³Ê¤òÌÈµö»ý¤Á¤«ÊÖÇ¼¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÁØ¤ò¸ÂÄê¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ÖÌÈµö¤òÊÖÇ¼¤·¤¿ÁÄÉãÊì¤Ë¥¹¥º¥«¡¼¥´¤Î¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤¿¤éÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹âÎð¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î°ÜÆ°¤Î¼«Í³¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥¹¥º¥¤ÏJMS 2025¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¶¾®·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¿··¿¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖSUZU-RIDE2¡Ê¥¹¥º¥é¥¤¥É2¡Ë¡×¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¾¦ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥º¥«¡¼¥´¤ËÂÐ¤·¡¢¾èÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÑºÜÍÆÎÌ¤Ï¥¹¥º¥«¡¼¥´¤Ë¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥º¥é¥¤¥É2¤Ï»Ô¾ìÅêÆþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáµÚ¤¹¤ì¤Ð¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¹â¹»À¸¤ä¡¢ÌÈµö¤òÊÖÇ¼¤·¤¿¹âÎð¼Ô¤ÎÄÌ±¡¤äÇã¤¤Êª¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¡¹¤Î¡ÖÂ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ÇÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£