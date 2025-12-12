兄妹ロブロックスYouTuber『かにぱんのおへや』、レトロゲームの楽しさを伝える、ゆっくり実況者『レトロゲーゆっくり実況チャンネル』をご紹介します。

兄妹ロブロックスYouTuber『かにぱんのおへや』

今週のピックアップ

『ドッキリ級に当たらない当たり付アイスがヤバい…！『リアルすぎるコンビニ』で働くロブロックス🍦【Roblox/ありきたりなコンビニ】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

かにぱんさん：「『てっつん』と運営している2人組のYouTuberです。主に『ロブロックス』の実況をしています」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

かにぱんさん：「元々てっつんの方が一人でYouTubeチャンネルをやっていたんですけど、それがきっかけで私も『YouTubeがやりたい』となって、子供たちの中で人気の高いロブロックスを選んで最初は一人で実況をしていました。その後、掛け合いとかあった方が面白いと思い、てっつんも一緒に入って、今は2人組で『かにぱんのおへや』を運営しています」

――おすすめの動画は何ですか？

かにぱんさん：「おすすめは『ドッキリ級に当たらない当たり付アイスがヤバい…！『リアルすぎるコンビニ』で働くロブロックス』というタイトルの動画になります。これは本当にコンビニの中でロールプレイをするという内容になります。自分が店員さんになったり、お客さんになって実際にゲーム内のお金を使って商品を買ったりするところが面白いと思います。面白いスキンやチャットが盛んなこともあって、その場その場でどんなことが起こるかわからない部分もすごく面白いと思います」

てっつんさん：「制作に関しては本当にマップととりあえずの流れだけ決めて、特に台本などは決めてないんです。この動画に関しては視聴者さんもいるので、行き当たりばったりで、視聴者さんがこういうことやってくれたらいいなくらいで2人はゲームで遊んでるだけでした。ロールプレイ系はほぼほぼ全部アドリブですね」

ドッキリ級に当たらない当たり付アイスがヤバい…！『リアルすぎるコンビニ』で働くロブロックス🍦【Roblox/ありきたりなコンビニ】

https://youtu.be/jOpOISqCh20?si=REfp3RdWdJ_i9q3k



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

かにぱんさん：「これからもたくさんの人が自分たちきっかけでロブロックスを始めてくれたらなと思います。すでに見てくださっているファンの方々にはもう感謝してもしきれないんですけど、これからも楽しい動画を届けるので、ぜひこれからも応援してください！」

ロブロックスでの兄妹ならではの掛け合いが魅力のかにぱんのおへやさんの動画をこの機会にぜひご覧くださいませ！

YouTubeチャンネル『かにぱんのおへや』

https://www.youtube.com/@Roblox_kani

Xのアカウント『かにぱん🦀🍞』

https://x.com/kanipan_desu

レトロゲームの楽しさを伝える、ゆっくり実況者『レトロゲーゆっくり実況チャンネル』

今週のピックアップ

『【ゆっくり実況】超絶難解ゲー プーさんのホームランダービーを救おうとした結果』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

レトロゲーゆっくり実況チャンネルさん：「『レトロゲーゆっくり実況チャンネル』と申します。基本的にはレトロゲームの実況動画を投稿しているんですけど、リアルタイムではクリアできなかったゲームとか、改めて大人になったので挑戦してみようという動画を作ったり、あとは癖の強いゲームの紹介だったりとかをメインでやっています。また、サブチャンネルの方でパチンコ、パチスロ 、競馬をやったりしてます」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

レトロゲーゆっくり実況チャンネルさん：「もともとレトロゲームが好きでよくプレイしてたんですけど、せっかくプレイするなら備忘録的な記録を残しとこうと思ってプレイ動画を撮影して手元に残しておくということをやってたんです。動画も手元に残してあるし、ゆっくりというジャンルも好きだったんで、せっかくなら動画作ってみようかなと思って、趣味の一環という感じで始めました」

――おすすめの動画は何ですか？

レトロゲーゆっくり実況チャンネルさん：「個人的にはすごい苦労した動画をおすすめしたく、その中でも『超絶難解ゲー プーさんのホームランダービーを救おうとした結果』というタイトルの動画をおすすめします。苦労したことがすごい印象に残ってまして、このタイトルも400回ぐらいやり直しをするぐらい、なかなかすごい難易度のゲームです。キャラクターがディズニーの『プーさん』のゲームなんですけれども、見るからに子供向けのゲームというような見た目をしておきながら、とんでもない鬼畜難易度になっていまして、そのギャップもなかなか面白いと思います。

制作の裏話でいうと、他のゲームをプレイする時には、だいたい10〜20時間ぐらいあれば十分に撮影が終わるんですけど 、このゲームに関しては、その10倍以上の時間をプレイに費やして、ようやくクリアしたゲームになります。ゲームのプレイで苦労したのは、このゲームを含めて何本かしかないぐらいの感じです」

【ゆっくり実況】超絶難解ゲー プーさんのホームランダービーを救おうとした結果

https://youtu.be/-q3sRVx8PNE?si=gTNJCeywnLw3rTs3



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

レトロゲーゆっくり実況チャンネルさん：「これからも難しいゲームだったり、癖のあるゲームだったりを紹介していきたいと思いますので、ご視聴よろしくお願いします！」

レトロゲームを中心にゲーム実況を投稿し続けるレトロゲーゆっくり実況チャンネルさんの今後の活動に注目です！

YouTubeチャンネル『レトロゲーゆっくり実況チャンネル』

https://www.youtube.com/channel/UCorertTw5mbspvF0VL1BQ6Q

Xのアカウント『レトロゲーゆっくり実況ch』

https://x.com/ch72109027

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島