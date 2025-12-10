NTTドコモ・グローバルと、タイでECやポイントプログラムなどの事業を展開するAscend Commerceは、タイにおけるリテールマーケティングビジネスの成長に向けて資本提携に合意し、株式引受契約を締結した。

Ascend CommerceがNTTドコモ・グローバルを引受先とする「第三者割当増資」を実施し、NTTドコモ・グローバルが発行された普通株式を取得した形。NTTドコモ・グローバルの出資比率は20％となる。

提携の内容

親会社であるタイの大手財閥企業チャロン・ポカパングループ（CPグループ）は、セブンイレブン（1万5245店舗）や携帯事業「True」（約5200万契約）、デジタルウォレット「TrueMoney」（約3200万ユニークユーザー）などを擁する。

Ascend Commerceは、デジタルプラットフォーム企業としてタイで「Amaze事業」を2025年に開始。ECやポイントプログラム、広告配信などを展開する。

これにより、タイではCPグループのコンビニやスーパーマーケット、通信サービスなどの利用やクレジットカードで獲得したポイントを「Amazeポイント」に交換可能となっていた。

NTTドコモ・グローバルはAmaze事業への貢献を通じて、CPグループにおける顧客提供価値の最大化を目指すとしている。