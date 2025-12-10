Netflix¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×¤¬¡ÖMicrosoft Flight Simulator 2024¡×¤È¥³¥é¥Ü¥²ー¥àÆâ¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ç¸ø³«
¡¡ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Ï¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Xbox Series X|S/WindowsÍÑ¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡ÖMicrosoft Flight Simulator 2024¡×¤ÎDLC¡ÖStranger Things Expansion¡×¤ò12·î10Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜDLC¤Ï¥²ー¥àÆâ¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¡£Netflix¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×¤È¤Î¥³¥é¥ÜDLC¤Ç¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ûー¥¥ó¥¹¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Î¾å¶õ¤ò¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï1987Ç¯¤Î¥Ûー¥¥ó¥¹¤Î³¹¤Ç¡¢ÃÏ¿ÌºÒ³²¤«¤éÉü¶½¤Î¤¿¤á¡Ö¥Ûー¥¥ó¥¹¡¦¥Ø¥ê¡¦¥Ä¥¢ー¥º¡×¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤ë¡£¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥óÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÆ°¤½Ð¤·¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー´Ñ¸÷¥Ä¥¢ー¤¬¡¢¥Ñ¥ì¥¹¡¦¥¢ー¥±ー¥É¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤È¤¤¤Ã¤¿·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤òÈô¹Ô¤¹¤ë¡£
