塩の使い方で料理は一気にレベルアップする！粗塩、細粒塩、岩塩の使い分け方とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 料理の話/鳥羽周作】

塩の使い方で料理は一気にレベルアップする

下味から余韻まで”ギリギリ”を見極める

塩は単なる下味ではなく、料理の印象を設計する道具です。そして、大事なのは素材の味を生かした”ギリギリ”の塩味を見極めること。弱すぎれば味がぼやけ、強すぎればしょっぱくて台無しになになってしまいます。

粗塩のように粒が大きい塩は、肉や魚にじわっとなじみ、焼いたときにうま味を引き立てます。粒子の細かい塩は天ぷらに振ると衣にすっと溶け込み、軽やかな口当たりなのが特徴です。また、岩塩はカルパッチョに合わせると、ガリッとした食感がアクセントになり、素材の印象がぐっと鮮やかになります。

このように、種類や粒の大きさを意識して塩を使い分ければ、入口の印象から最後の余韻まで自在に変えることができます。加えて、どの場面でどの塩を使うかを理解することで、塩加減の“ギリギリ”を狙いやすくなるのです。

塩は、しょっぱさを与えるだけの調味料ではありません。違いや特徴を理解して適切な塩を選び、ほんの少し加減するだけで、料理の完成度は驚くほど変わります。

家庭でも特別な工夫は不要です。普段使う塩を使い分けてみると印象はがらりと変わり、仕上がりも安定します。そして、毎日の料理で「どれがちょうどいい塩加減か」を探す、その積み重ねが一番の練習になるでしょう。

塩加減はギリギリが決め手

塩は下味だけでなく、料理全体の印象を決める道具。弱ければ味がぼやけ、強ければ台無しになってしまう。しょっぱさの境目＝ギリギリの塩味を外さないように加減を見極めることが、料理の完成度を左右する。

塩の種類と粒子で変わる仕上がり

粗塩 粒が大きく、下味に使うと焼いたときにうま味が引き立つ。 細粒塩 粒が小さく、天ぷらにかけるとスッと溶け込んで口当たりが軽やか。 岩塩 刺身に振ると、ガリッとした食感がアクセントになる。

塩は、種類や粒子の大きさで働きが変わる。どの塩をどの場面で使うかを意識するだけで、ひと口目から後味まで一気にレベルアップする。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 料理の話』著：鳥羽周作