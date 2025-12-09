アスモがしっかり、高齢者福祉業界向け人材派遣・紹介事業のＴｒｕｓｔＧｒｏｗｔｈを子会社化へ アスモがしっかり、高齢者福祉業界向け人材派遣・紹介事業のＴｒｕｓｔＧｒｏｗｔｈを子会社化へ

アスモ<2654.T>がしっかり。８日の取引終了後、高齢者福祉業界向け人材派遣・紹介事業を展開するＴｒｕｓｔＧｒｏｗｔｈ（東京都新宿区）の全株式を来年４月１日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。



ＴｒｕｓｔＧｒｏｗｔｈは、外国人技能実習制度などを活用した外国人人材事業を手掛けており、日本社会が直面する人手不足解消の一翼を担う分野で成長が見込まれることに加え、アスモ子会社との連携により販路の拡大や営業効率の最大化を図ることで、派遣事業における新たなニーズを開拓することが期待されている。取得価額は非開示。なお、同件による業績への影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS