大谷、6回タイムリーで貴重な追加点！ ドジャース〇連勝し単独首位キープ【クイズ】

8月27日のレッズ戦に1番・指名打者で先発出場した大谷は、6回タイムリーで貴重な追加点を挙げた。さて、チームは何連勝し、単独首位をキープしたか。プレイバックで確認してみよう。

【写真】大谷翔平が“ランク外”？ ド軍公式のまさかのスルーに「1試合3発＆10奪三振がランク外とかw」「基準おかしい」とファンツッコミ

大谷、6回タイムリーで貴重な追加点！ ドジャース3連勝し単独首位キープ【MLB】【プレイバック】

※以下、2025年8月27日に公開した記事を再編集した内容です。

ドジャースの大谷翔平は、8月27日のレッズ戦に1番・指名打者で先発出場した。

2試合ぶり46号に期待が掛かった大谷の第1打席は空振り三振。3回裏の第2打席は四球を選択し、5回裏の第3打席はレフトフライに倒れた。

6回裏、ドジャースはこの回先頭の4番 ウィル・スミスがホームランを叩き込むと、2アウト1、2塁の場面で9番 ミゲル・ロハスがタイムリーツーベースヒットを放ち2点を追加。そして、続く第4打席の大谷も、タイムリーヒットでチームに貴重な追加点をもたらした。なお、8回裏の第5打席は空振り三振に終わった。

チームは3連勝し、単独首位をキープ。8月28日レッズ戦には大谷が登板予定だ。