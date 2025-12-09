【写真クイズ】この食材の名前は？　ローストビーフに

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

■辛い！

正解：ホースラディッシュ

難易度：★★★★☆

チューブのわさびはじつは……

ホースラディッシュは東ヨーロッパ原産のアブラナ科の多年草で、英語で「horseradish」、フランス語では「raifort」と呼ばれる植物で、標準和名は「西洋わさび」です。日本では「山わさび」や「わさび大根」とも呼ばれています。

原産地は東ヨーロッパで、紀元前からギリシャで、1世紀にはローマ帝国で香辛料として使われていたと伝えられています。

冷涼な気候を好む野菜であり、食用となる根茎の旬は、葉が枯れてから新芽が出るまでの11月から翌年3月頃です。

日本には明治時代に導入され、冷涼な気候の北海道で栽培が広まりました。いまでも北海道産のものはとくに香りがよいとされています。

現在では北海道が国内生産のほとんどを占めていますが、輸入品も多く流通しているため一年を通して手に入れることができます。

特徴は、すりおろすと際立つ強烈な辛味です。辛味成分は揮発性のアリルイソチオシアネートと呼ばれ、日本の本わさびと同じですが、香りはやや大根に似ているといわれます。涙が出るほど刺激が強いものもありますが、その辛味は肉の脂をさっぱりとさせる効果を持っています。

ローストビーフに添える薬味として知られていますが、ハムやソーセージ、魚料理にもよく合います。また、すりおろした根茎をしょう油と合わせてご飯にのせれば、さっぱりとした辛味が食欲をそそる一品になります。

じつは、粉わさびやチューブ入りわさびの原料の多くはホースラディッシュです。具体的には、「本わさび」と表示されていない製品は、ほとんどがホースラディッシュを使っています。本わさびは高価で希少であるのに対して、ホースラディッシュは栽培が容易で収量が多いため、加工品の原料として広く利用されているのです。

名前の由来もユニークで、英語の「horse」は馬そのものではなく「強い」「荒い」といった意味を持ち、「強烈な大根」というニュアンスで「horseradish」と呼ばれるようになりました。

美味しいホースラディッシュの見分け方

食用とする根茎の部分がなるべく白く、表面にハリがあり、しなびていないものを選びましょう。

鮮度が落ちると黄色や茶色に変色し、すりおろしたときの色もオレンジがかってしまい、香りや辛味が弱まります。また、切り口が乾燥しているものや黒ずんでいるものは避けたほうがよいでしょう。

形は太くてまっすぐなものが扱いやすく、すりおろしたときに無駄が少なく食べられる部分が多いのでおすすめです。

また、生命力が強いため多少の傷みでは腐りにくいのですが、それでも購入後は冷蔵庫で乾燥を防ぎながら保存するのがおすすめです。

ホースラディッシュの注目栄養素

辛味成分であるアリルイソチオシアネートには強い抗菌作用があり、食中毒の原因となる菌の増殖を抑える働きが知られています。

さらに、近年の研究ではこの成分が体内での発がん性物質の代謝や解毒を助ける可能性が示されています。人間に対する効果はまだ研究段階ですが、古くから保存食や肉料理の薬味として利用されてきた背景には、こうした作用が経験的に活かされてきたと考えられます。

ただし、揮発性が高いため、すりおろした直後がもっとも強く働きます。健康効果を得るには、できるだけすりおろしたばかりのものを食べるのがおすすめです。

