¡ÖÇ¯¼ý¤Ï700Ëü±ß¤Ç¤¹¡×¥¯¥ìー¥ó¤òÁà¤ë30ºÐ¹ÁÏÑºî¶È°÷¡¢450Ëü±ß¤Î¥Ï¥ê¥¢ー¤ò¿·¼Ö¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿·ÐºÑÎÏ¤ò¸ì¤ë
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö³¹³ÑµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤¬¡Ö¹Á¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£30ºÐ¤Ç¹ÁÏÑºî¶È°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ÃËÀ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Ç¯¼ý700Ëü±ß¤È¤¤¤¦µëÍ¿»ö¾ð¤ä¡¢»Å»ö¤Î¸·¤·¤µ¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ÐÂ³9Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë30ºÐ¤Î¹ÁÏÑºî¶È°÷¤ÎÃËÀ¡£»Å»öÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³¤±è¤¤¤Ë¤¢¤ë¥¯¥ìー¥ó¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë½¢¿¦¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¥Ä¥Æ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
»Å»ö¤Ç°ìÈÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡ÖÄ«¤¬Áá¤¤¡×¤³¤È¡£ËèÄ«5»þÈ¾¤Ëµ¯¾²¤·¡¢6»þÈ¾¤Ë¤Ï²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ïー¥É¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¤Ï¡Ö¼¤á¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤ËÈ´¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëµëÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¯¼ý¤Ï¡Ö700Ëü±ß¤°¤é¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£ÆâÌõ¤Ï´ðËÜµë¤¬Ìó30Ëü±ß¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë½Ð¶ÐÆü¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¼êÅö¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½¾ì»Å»ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¼êÅö¤È¤·¤Æ¡Ö±«¤¬¹ß¤ë¤È¼êÅö¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¸áÁ°¡¦¸á¸å¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1500±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ãù¶â³Û¤Ï¡Ö300Ëü¤¯¤é¤¤¡×¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¶á¤·¤¿°ìÈÖ¹â¤¤Çã¤¤Êª¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¥Ï¥ê¥¢ー¤Ç¡¢¡Ö¿·¼Ö¤Ç450Ëü¡×¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£»Å»ö¤Î¸·¤·¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¡¢°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
