ÅìµÞ¤¬¥«¥Õ¥§¤ò·ó¤Í¤¿¥Þ¥ë¥Á¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È L PACK.¤È¶¨Æ¯
¡¡MINA¤Ï¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤¢¤ëÉ÷·Ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ¸³è¤È¥¢¡¼¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿¶õ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖL PACK.¡×¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¡£¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥ê¡¼¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡á²Í¶õ¤ÎÊª¸ì¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«È¯¤äÃÏ°è¸òÎ®¡¢¥¢¡¼¥È»ö¶È¤Ê¤É¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÏÊÔ½¸¼¼¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤·¡¢³èÆ°¤òÈ¯¿®¤¹¤ëµ¨´©»ï¤òÈ¯¹Ô¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¡¼¥È¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤¹Æü¾ï¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÀè¶î¤±¡¢MINA¤Ï12·î11Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖTOKYO ART BOOK FAIR¡×¤Ë»²²Ã¡£ÅìµÞ¤Î¥¢¡¼¥È&¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë²®Ìî¾ÏÂÀ¤ÈL PACK.¤¬¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢µ¨´©»ï¤Î½àÈ÷¹æ¤È¤·¤Æ¡¢¾®ÎÓ¥¨¥ê¥«¡¢DIEGO¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¥à¡¢GOO CHOKI PAR¤é4ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÇÛÉÕ¤¹¤ë¡£
¢£Museum of Imaginary Narrative Arts ³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3ÃúÌÜ7-1
³«¶ÈÆü¡§2026Ç¯4·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿Í¤È¥¢¡¼¥È¤¬µï¿´ÃÏ¤è¤¯¶¦Â¸¤¹¤ë¤Þ¤Á¤Ø¨¡¨¡¥¢¡¼¥È¤È¤Þ¤Á¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¹Í¤¨¤ë¨¡¨¡¡×
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡§16:45¡Á17:45
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¡¡EVENT SPACE¡Ê1F ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×²£¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è»°¹¥4-1-1
½Ð±é¼Ô¡§²®Ìî¾ÏÂÀ¡ÊÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡¢L PACK.¡Ê¾®ÅÄ¶Í¾©¡¢ÃæÅèÅ¯Ìð¡Ë¡¢ßÀÃæÆØ»Ë¡Êtwelvebooks¡Ë¡¢ÃæÂ¼ÊËÃè¡Ê¡ÖÊë¤é¤·¤Î»×ÁÛ¡×¼çºË¡Ë
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ¡ÊÍ×ÅöÆüÍ¸ú¤ÎTOKYO ART BOOK FAIRÆþ¾ì·ô¡Ë