【GUの黒アウター】が優秀！「軽くてサッと羽織れる」「ちょっとの雨も弾く」だって！

着回しやすい黒アウターを新調するなら、デザインと機能性のどちらも欲張りたい――。そんな人におすすめしたいのが【GU（ジーユー）】。軽やかな中綿アウターに「耐久撥水」「防風」「保温」と、冬に嬉しい機能が充実。それでいて手に取りやすい価格とあれば、チェックしない手はないはず！ 今回はおすすめの「GUの黒アウター」を、おしゃれスタッフさんのお手本コーデとともに紹介します。

絶妙な丈感のコートに充実の機能

【GU】「ウォームパデッドステッチレスコート」\5,990（税込）

お尻が隠れるくらいの絶妙な長さのハーフ丈で腰まわりを防寒しつつ、すっきりと見せてくれそうなコート。防風素材を使っているので風を通しにくいうえに、耐久撥水・保温機能付きで、軽い雨や雪の日も活躍しそう。裾のドロストを絞れば、丸みを帯びたシルエットにアレンジも可能です。

リラクシーコーデもハーフ丈コートでおしゃれに

同色のスウェットを上下で揃えたセットアップコーデ。長すぎないパデッドコートを合わせれば、部屋着見えを回避してすっきりと都会的なスタイルに。トレンドのボリューミーなシューズを合わせて、おしゃれリラクシーコーデの完成です。スタッフのMegumiさんによると「軽くてサッと羽織りやすい」とのことで、近場から旅行まで、幅広く活躍しそう。

レトロな見た目で高機能なブルゾン

【GU】「ウォームパデッドスタンドブルゾン」\4,990（税込）

短め丈でコロンとしたシルエットが愛らしい中綿入りのブルゾンも、防風・保温・耐久撥水機能の三拍子が揃った一着。裾のドロストはシルエットを変えられるだけでなく、裾から入ってくる風をガードするのにも役立ちそうです。公式サイトよると「80sのヴィンテージジャケットをデザインソースとした」そうで、きれいめすぎないのも抜け感を演出するポイント。

ブルゾンならパンツの美シルエットが映える

ショート丈のアウターなら、人気のバレルレッグパンツのシルエットを活かしたスタイルも楽しみやすい。腰の位置を高く見せて、スタイルアップが狙えそうです。スタッフのSatokoさんが「寒い時期でも暖かく着用できます」「軽い雨などの水を弾く効果が長持ちする耐久撥水機能付きなのも嬉しいポイント」と紹介しているように、小雪が降る寒い日にも頼りになるブルゾンです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N