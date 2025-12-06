「体調に気をつけながらにはなりますが、引き続き私らしくさゆりんご全開で頑張ります！」

12月3日、元「乃木坂46」の松村沙友理が、自身のInstagramで結婚と妊娠を発表した。

「松村さんは2012年に一期生としてデビューすると、ファンからは『さゆりんご』の愛称で親しまれ、明るい “ぶりっコキャラ” として人気を博しました。

2021年にグループを卒業後、女優として活躍するかたわら、芸人顔負けのリアクション芸や “大食い” を武器にバラエティ番組に引っ張りだこ。

『相席食堂』（テレビ朝日系）では、カツ丼を4杯完食し、MCの千鳥さんを驚かしたことも。ほかにも、“大食い友達” であるお笑い芸人・レインボーのジャンボたかおさんと料理を食べるYouTube動画が大バズりしたこともありました」（芸能記者）

そんな人気タレントを射止めたお相手の “素顔” とは？ 本誌は2024年5月、がっしりした体格の、お笑い芸人「サンドウィッチマン」富澤たけし似の男性とのデートを目撃していた。

「彼は丸の内の企業に勤めるサラリーマンです。リモートワークが認められている自由な社風のため、松村さんの体調を気遣いながら仕事をしているそうです。

松村さんが仕事の際は部屋の掃除など家事を担当したり、近所のお弁当専門店で松村さんの分も昼飯を用意したりと、献身的な人です。言うなれば、控えめで包容力のあるタイプ。

2人で散歩する際、松村さんは彼の体に肩を密着させて歩くのが好きみたい。近所を散歩する間でさえくっついていますから（笑）。半同棲を経て、交際開始から約2年でのゴールインとなりました」（松村の知人）

今後の仕事について所属事務所に問い合わせたところ、「体調も見ながら、スケジュールを組ませていただきます。安定期に入り、今後のことを考えて、発表させていただきました」という回答だった。

「出産後はママタレにシフトしていくでしょうね。11月24日の『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）では、『高市早苗首相の言葉はわかりやすい』と視聴者目線でコメントしていたのが新鮮で、好感度が上がったと思います。

旦那さんが一般人ということもあり、“庶民派” ママタレとして活躍していくでしょうね」（前出・芸能記者）

昨年、本誌記者が交際相手について直撃した際、「（彼は）ちょっとまだカエルさんかもしれないです（笑）。カエルさんが、いつか王子様に変身するかなあという感じです」と珍回答した松村。

“王子様” との甘い甘い新婚生活が始まったようだ。