工藤静香、“ミスド爆食” 動画でセレブイメージとのギャップに驚きの声…夫・木村拓哉と結婚25年で浮き彫りになる “共通点”

12月4日、歌手の工藤静香が、Instagramにスタッフと楽屋で撮影したオフショット動画を投稿した。動画内で「ミスタードーナツ」（以下、ミスド）の商品を食べていた静香に対して、思わぬ反響があがっている。

静香は《こんなにドーナツについて語る我ら笑》と題した短い動画を投稿。楽屋の控室らしき場所で、椅子に腰かけた静香は、足を組みながら、ドーナツを食べていた。

「女性スタッフ数人とミスドのドーナツの話題で盛りあがっていました。静香さんは人気メニューのひとつ『ポン・デ・リング』を食べながら、『めっちゃ幸せにおいしい』『ヤバいですね』と、何度も絶賛していたのです。

好きなメニューの話題になると、ポン・デ・リング、チョコファッション、フレンチクルーラーの3種類をあげ、『仕事前じゃなかったら3種いくね』と、笑顔を見せていました」（スポーツ紙記者）

終始、勢いよくドーナツを頬ばる静香の “ミスド爆食” 動画に対し、Instagramのコメント欄では、《ミスドなんて庶民的》《しーちゃんが庶民的なスイーツを 親近感湧くなぁ》など、驚く声があがっている。静香がミスドを食べる姿に親近感を持たれたようだ。

「静香さんはInstagramで、大理石のような壁が特徴的な豪邸や愛車のフェラーリを公開するなど、セレブなイメージが強いです。また、手の込んだスイーツやお菓子の写真を頻繁にアップしているため、そもそも、ミスドを食べること自体、驚くファンも多かったようです。

ポン・デ・リングを食べてはしゃぐ姿から、ふだんのセレブ生活とのギャップに好感を持たれたのでしょう」（同）

ミスドを無邪気に食べる姿が印象的だったが、くしくも夫の木村拓哉もそうした一面を見せていた。

「木村さんは、2024年1月にYouTubeチャンネルを開設して以降、ガストやCoCo壱番屋、餃子の王将などの大手飲食チェーン店を訪れることも多いです。

その際、ガストのドリンクバーのコーラを飲んで『めっちゃうまい』と驚いたり、初めて一蘭のラーメンを食べてスープに感動したりと、気取らない姿が好評です。今回の静香さんのドーナツに対する反応から、木村さんとの共通点を感じた人もいたのかもしれません」（同前）

2025年12月で結婚25周年を迎えた木村と静香。庶民的な姿で、ますますファンから支持されそうだ。