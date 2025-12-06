お笑いコンビ、マテンロウの大トニー（35）が6日配信のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。アルバイトを兼業して生計を立てている様子を明かした。

大トニーは過去に前にダーツバーで勤務経験があり、ダーツを趣味としていることから、現在もダーツバーのスタッフとしてアルバイトをしていることを告白。時給1300円で「少ない時で週3、多いときは5とか6入るときもありますね」と、バイトのペースを明かした。さらに今年前半には、「芸人やってて初めて0だったんです」と、芸人としての収入がなかった月があったことも告白。「一瞬、芸人で飯を食えるようになって全然働いてなかった時期があったんですけど、7、8年前ですかね。営業とか、（TBS系）『水曜日のダウンタウン』とか呼んでもらってたので、劇場の出番とかもけっこうあったので。めっちゃもらってたわけじゃないですけど、それでも（バイト）しなくてもいけるかな、ぐらいで。平均で30〜40万円ぐらいあって。100はいかないですけど、多いときは70〜80万円ぐらいもらったりしていた。今は見る形もない」と赤裸々に語った。

一方で、「水曜日のダウンタウン」で過去に、番組スタッフに“ブチギレ”するシーンが放送されたことで、番組に呼ばれなくなったと推察するネットのうわさは否定。ブチギレ後も「全然呼ばれてます」と明かすと「言い訳みたいな感じなんですけど、ベロベロだったんですよ。なんか分からないんですけど、オレ、キレたろ、と思って。でも我に返って『すいませんでした』って。むこうも『すいませんでした』って」と、番組スタッフとお互いに謝罪しあったことを説明した。

ただブチギレシーンについては「『（放送で）使わないでください』って言ったら、『今のところ取れ高がここしかないから、絶対に使います』って言われて」と、放送しないことを希望したとも言及。番組側の対応について「その後もめっちゃ呼んでくれているんですけど、僕がそれに対して萎縮しちゃって、うまいことできなくなっちゃって。で、徐々に徐々に（出番が）減っていった。今年、1回も呼ばれてないですかね」と語った。

相方のアントニー（35）はその後も、同番組にたびたび出演している。