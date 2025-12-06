「客を騙すなんて詐欺じゃない！」セーターの洗濯表示でクレーム騒動「さっさと返金してよ」と激怒する客の誤解とは？【作者に聞く】
mamagirlにて2025年1月に「縮んだから返金しろ！」が公開されて注目を集めている。お客さんがお店で買った洋服を洗濯機で洗濯したら縮んでしまい、クレームを言いに来たというエピソードだ。プロット制作のmamagirl編集部・梅田さんと作画担当のいおりそ(@iorinu_nu)さんに、本作が誕生したきっかけや工夫された点などについてインタビューした。
本作「縮んだから返金しろ！」は、編集部の梅田さんが実際に経験した出来事をもとに漫画化された作品である。
前職でアパレル会社のカスタマーサポートをしていた梅田さんは、毎月のように「洗濯不可の衣類を洗ったら縮んだ」というクレームを受けていたという。タグには明確に洗濯不可のマークがあるにもかかわらず、多くの人が「洗濯機のドライモードなら大丈夫」と誤解し、自己判断で洗ってしまうケースが絶たなかったそう。
衣類を美しく長持ちさせるための洗濯表示であることから、梅田さんは「もっと多くの人にタグ確認の重要性を知ってほしい」との思いで「縮んだから返金しろ！」を制作したと明かす。また、ドライクリーニングについても誤解が多く、梅田さんは「一部の洗濯機ではおしゃれ着洗いモードが『ドライモード』と表示されるのは紛らわしい。本当に矛盾している」と語る。さらに、梅田さんは「間違って洗ってしまうと一発でダメになる服もありますし、大事な洋服を守るためにも、もっと皆さんに洗濯表示について知っていただくことが大切だと考えています」と話す。
「いただいたシナリオを読んで自分で調べてみるまで、私も洗濯表示について無知でした」と明かす作画担当のいおりそさん。同作を通じて、「こうしたトラブルがあることを伝えられたらと思い、図や絵でわかりやすくしよう」と意識したと教えてくれた。
取材協力：mamagirl編集部・梅田/いおりそ(@iorinu_nu)
