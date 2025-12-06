【福袋速報】AmazonのNARUMI（ナルミ）2026福袋が豪華すぎ！福袋イチ「買って後悔しない」セットかも…
▶【写真】豪華…11,000円の福袋はこんな感じ！
Amazonブラックフライデー2025アフターセールが開催中ですが、福袋も続々登場中。
そんな中、白くて美しいボーンチャイナでおなじみのNARUMI（ナルミ）の福袋を発見！ ホテルやレストランでも長年採用されてきた有名ブランドですが、2026年福袋では定番アイテムが“ほぼ半額級というお得度”！
まずチェックしたいのが「シルキーホワイト」2026福袋（8ピース・8,800円）。
■【福袋 NARUMI シルキーホワイト 8ピースセット（8,800円）
▶NARUMI(ナルミ) 福袋 2026 食器 8ピースセット シルキーホワイト ￥8,800（税込）
➡Amazonで単品で買うと合計 17,199円 → 8,800円！
なんと “8,399円おトク”、約48.8％OFF！
シルキーホワイトが発売されたのは1977年。40年以上のロングセラーシリーズで、小花レリーフのやさしいデザインで、料理が驚くほど映えます。
「欲しい食器がまるっと一式そろう」だけでなく、NARUMIの定番がほぼ半額という、めったにないお得さ！！
●セット内容（2人用・8ピース）
23cmミートプレート ×2
参考価格：2,800円 ×2 = 5,600円
17cmパンプレート ×2
参考価格：2,000円 ×2 = 4,000円
16cmシリアルボウル ×1
参考価格：3,199円
14cmフルーツボウル ×2
参考価格：2,200円 ×2 = 4,400円
※参考価格はNARUMI Amazon公式ショップより抽出
▶ 単品合計：17,199円
➡ 福袋価格は 8,800円！
➡ “8,399円おトク”、約48.8%OFF！
毎日の食卓がこれだけで完成。シンプルで使いやすく、「迷ったらこれでOK」な万能セット。
●シルキーホワイトが選ばれるワケ
真っ白で上品なボーンチャイナ
小花レリーフが可愛く、料理映え抜群
和洋中どんなメニューにも合う
毎日使っても飽きないデザイン
食器洗い機対応
初めてNARUMIを買う人にも安心の“王道セット”です。
■【福袋◆NARUMI スタイルズ クールクープ 8ピースセット（11,000円／販売中）
“カフェ風”“おしゃれ感”を出したい人にはこちらも！
スクエア形状で盛り付けが映えるスタイルズ（クールクープ）福袋 も販売中です。
こちらは “カフェ風のスクエア食器” が好みの人に大人気のスタイルズシリーズ。
2026福袋として販売中のこちらのセットは、割引率が高い！
▶NARUMI(ナルミ) 福袋 2026 食器 8ピースセット スタイルズ ￥11,000（税込）
➡Amazonで単品で買うと合計 22,880円 → 11,000円！
なんと “11,880円おトク”、約52％OFF！
●セット内容（2人用・8ピース）
28cmスクエアパスタプレート ×2
参考価格：4,840円 ×2 = 9,680円
21cmスクエアプレート ×2
参考価格：2,530円 ×2 = 5,060円
17cmスクエアプレート ×2
参考価格：1,650円 ×2 = 3,300円
13cmスクエアボウル ×2
参考価格：2,420円 ×2 = 4,840円
※参考価格はNARUMI Amazon公式ショップより抽出
▶ 単品合計：22,880円
➡ 福袋価格は 11,000円！
➡ “11,880円おトク”、約52%OFF！
和・洋・中・エスニックと、料理を選ばずにどんな食卓でも活躍します。「来客用」にもおすすめ。
人気ブランドのNARUMIの、しっかりとしたベーシックで美しい食器が“約半額”で手に入るラッキーチャンス。福袋はときどき「これ使わないかも…」となることもありますが、このセットはどれも必ず出番がある“本当に使える”食器ばかり。
普段よく使う“ほどよいサイズのシンプル、盛り付けるだけで映えるお皿”って、実は家にありそうで意外と揃ってなかったりしませんか？ 毎日使うものなのに、“なんとなくの寄せ集め”でしのいできた人も多いはず…。
このNARUMI福袋は、まさにそういう“これがずっと欲しかった…”が全部そろう福袋。しかも今買えば年内に届くタイプの福袋なので、クリスマスディナー、年末年始のごちそう、おもてなし料理…すべてに即投入できるのが最高。
来客時にも自信をもって出せるNARUMIの美しい白い食器が一気に揃います。
買って後悔しない、むしろ「買ってよかった！」と思える福袋なのではないでしょうか…⁉ 1種類は早々に完売しているので、気になる方はお早めに！
【レタスクラブYYY】