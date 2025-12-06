¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¢WÇÕÃêÁª¤Ë¡Ö»à¤ÎÁÈ¤Ç¤Ï¡©¡×¡¡²¤½£¡È»Ä¤ê1ÏÈ¡É¤Ëµ¤¤òÙæ¤àÀ¼¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¡×
WÇÕÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ
¡¡2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËËÌÃæÊÆÂç²ñ¤ÎÃêÁª²ñ¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»Ë¾å½é¤á¤Æ¡Ö¥Ý¥Ã¥È2¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯18°Ì¡Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×F¤Ë·èÄê¡£¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕBÁÈ¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÁáÂ®¡¢È¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½éÀï¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯7°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£Â³¤¯2ÀïÌÜ¤Ç¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡ÊÆ±40°Ì¡Ë¡¢Âè3Àï¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡ÊÆ±28°Ì¡Ë¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡ÊÆ±31°Ì¡Ë¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡ÊÆ±43°Ì¡Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡ÊÆ±63°Ì¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÈÀï¤¦¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢²¤½£2¤«¹ñ¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¡£FIFA¥é¥ó¥¯¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç2ÈÖÌÜ¤ÎÆüËÜ¤À¤¬¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕBÁÈ¤Ë¤Ï¼ÂÎÏ¹ñ¤¬¤ª¤ê·è¤·¤ÆÉî¤ì¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÈá´Ñ¤ÎÀ¼¤âÏ³¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤ÐÆüËÜ¤ÎÁÈ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¼¡Âè¤Ç¤Ï³ä¤È¤¤Ä¤¤¤Ê¡×
¡Ö¤½¤³¤½¤³»à¤ÎÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ïÆüËÜ¡×
¡Ö¥°¥ë¡¼¥×F¤â»à¤ÎÁÈ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¤È¤³¤¤¿¤ÍÆüËÜ¡×
¡ÖÆüËÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÏÌ£¤Ë°ìÈÖ»à¤ÎÁÈ¤Ç¤Ï¡©¡×
¡Ö³Ú´Ñ»ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÁÈ¤À¤Ê¡×
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢8Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë48¥Á¡¼¥à¤Î¤¦¤Á¡¢6¥Á¡¼¥à¤ÏÌ¤·èÄê¡£ÍèÇ¯3·î¤Î²¤½£Í½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë¤Ç4¥Á¡¼¥à¡¢ÂçÎ¦´ÖPO¤Ç2¥Á¡¼¥à¤¬ÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤à¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÃæ·Ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë