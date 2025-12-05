【最大5,368円お得】がブリチキン。の2026福袋、販売額相当のからあげ引換券･商品券･がブリチキン。オリジナルうまくち醤油がセットに
東海エリアを中心に展開している「がブリチキン。」は、2025年12月5日から『2026福袋』2種(7,000円･3,500円、各税込)の予約受け付けを開始した。店頭または電話予約のほか、一部店舗ではネット予約も受け付けている。◆『2026福袋』税込7,000円
合計12,365円相当のセットが、5,368円お得になる。
がブリチキン。『2026福袋』税込7,000円
〈1〉からあげ引換券 1個×50枚
販売当日から使えるからあげ引換券。店内飲食･テイクアウトのいずれも使用できる。1個×50枚、7,000円相当のため、からあげ引換券だけで福袋の元が取れる。
※有効期限は2026年6月30日まで。
〈2〉商品券1,000円分×5枚
販売当日から使える商品券。2026年は、居酒屋店舗でも使用可能。
※有効期限は2026年6月30日まで。
〈3〉がブリチキン。オリジナル うまくち醤油◆『2026福袋』税込3,500円
合計5,868円相当のセットが、2,368円お得になる。
がブリチキン。『2026福袋』税込3,500円
〈1〉からあげ引換券 1個×25枚
販売当日から使えるからあげ引換券。店内飲食･テイクアウトのいずれも使用できる。1個×25枚、3,500円相当のため、からあげ引換券だけで福袋の元が取れる。
※有効期限は2026年6月30日まで。
〈2〉商品券1,000円分×5枚
販売当日から使える商品券。2026年は、居酒屋店舗でも使用可能。
※有効期限は2026年6月30日まで。
〈3〉がブリチキン。オリジナル うまくち醤油〈販売店舗一覧〉
【千葉】
ららぽーとTOKYO-BAY店
【埼玉】
アリオ川口店･イオンモール上尾店
【岐阜】
イオンモール土岐店･土岐プレミアムアウトレット店
【愛知】
則武新町店･ららぽーと名古屋みなとアクルス店･イオンモール豊川店
【静岡】
ららぽーと磐田店
【奈良】
イオンモール橿原店
※イオンモール長久手店での販売はない。
※ららぽーと名古屋みなとアクルス店・イオンモール豊川店ではネット予約を受け付けている。
※無くなり次第終了。