【最大5,368円お得】がブリチキン。の2026福袋、販売額相当のからあげ引換券･商品券･がブリチキン。オリジナルうまくち醤油がセットに

東海エリアを中心に展開している「がブリチキン。」は、2025年12月5日から『2026福袋』2種(7,000円･3,500円、各税込)の予約受け付けを開始した。店頭または電話予約のほか、一部店舗ではネット予約も受け付けている。

◆『2026福袋』税込7,000円

合計12,365円相当のセットが、5,368円お得になる。

がブリチキン。『2026福袋』税込7,000円

〈1〉からあげ引換券 1個×50枚

販売当日から使えるからあげ引換券。店内飲食･テイクアウトのいずれも使用できる。1個×50枚、7,000円相当のため、からあげ引換券だけで福袋の元が取れる。

※有効期限は2026年6月30日まで。

〈2〉商品券1,000円分×5枚

販売当日から使える商品券。2026年は、居酒屋店舗でも使用可能。

※有効期限は2026年6月30日まで。

〈3〉がブリチキン。オリジナル うまくち醤油

◆『2026福袋』税込3,500円

合計5,868円相当のセットが、2,368円お得になる。

がブリチキン。『2026福袋』税込3,500円

〈1〉からあげ引換券 1個×25枚

販売当日から使えるからあげ引換券。店内飲食･テイクアウトのいずれも使用できる。1個×25枚、3,500円相当のため、からあげ引換券だけで福袋の元が取れる。

※有効期限は2026年6月30日まで。

〈2〉商品券1,000円分×5枚

販売当日から使える商品券。2026年は、居酒屋店舗でも使用可能。

※有効期限は2026年6月30日まで。

〈3〉がブリチキン。オリジナル うまくち醤油

〈販売店舗一覧〉

【千葉】

ららぽーとTOKYO-BAY店

【埼玉】

アリオ川口店･イオンモール上尾店

【岐阜】

イオンモール土岐店･土岐プレミアムアウトレット店

【愛知】

則武新町店･ららぽーと名古屋みなとアクルス店･イオンモール豊川店

【静岡】

ららぽーと磐田店

【奈良】

イオンモール橿原店

※イオンモール長久手店での販売はない。

※ららぽーと名古屋みなとアクルス店・イオンモール豊川店ではネット予約を受け付けている。

※無くなり次第終了。

■がブリチキン。公式サイト