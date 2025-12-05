Ãª¶¶¹°»ê¡¢°úÂàÁ°Ìë¡¡LOW IQ 01¤È¸ì¤ë¡Ö1.4Åìµþ¥É¡¼¥à¡×¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î³Ë¿´
2000Ç¯Âå¡¢K-1¤ÈPRIDE¤Î³ÊÆ®µ»¥Ö¡¼¥à¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢Â¸Ë´¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Î²Ð¤òÅô¤·Ä¾¤·¤¿ÃË¤¬¤¤¤ë¡£Ãª¶¶¹°»ê¡£µþÅÔ¤Î¸ÅÃå²°¤Ç¶öÁ³¼ª¤Ë¤·¤¿SUPER STUPID¤Î¡ÖDO IT MY SELF¡×¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢IWGP U-30Ìµº¹ÊÌµé²¦ºÂ¤Î½éÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Ë¤³¤Î¶Ê¤òÆþ¾ì¥Æ¡¼¥Þ¤ËÁª¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃª¶¶¹°»ê¡ßLOW IQ 01
°ìÊý¡¢¤½¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤¿LOW IQ 01¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤Ç¤âÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤éÅì¥¹¥Ý¤Îµ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë½ñ¤¯¤Û¤É¤Î¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯12·î23Æü¤è¤êÃª¶¶¹°»ê¤ÏÁª¼ê·ó¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÀÕÌ³¤òÇØÉé¤¤¡¢2026Ç¯1·î4Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤·¶ÛµÞÁýÀÊ¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¼Â¤Ë24Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤Ç¤ÎÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãª¶¶¤Î°úÂà¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Base Ball Bear¤ÎËÙÇ·ÆâÂç²ð¤¬´ú¿¶¤êÌò¤È¤Ê¤ê¡¢°½¾®Ï©æÆ¡ÊÝæ»ÖÔ¥¡Ë¡¢°ëÉôÀµÊ¸¡ÊHUSKING BEE¡Ë¡¢°æ¾åÅ´Ê¿¡ÊBAZRA¡Ë¡¢²ÏËÜ¤¢¤¹¹á¡ÊÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡Ë¡¢TAKUMA¡Ê10-FEET¡Ë¡¢¥È¥ß¥¿ÛÙ¡¢¤â¤â¡Ê¥Á¥ã¥é¥ó¡¦¥Ý¡¦¥é¥ó¥¿¥ó¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢LOW IQ 01¤È¤¤¤¦Ãª¶¶¤È¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò°¦¤·¡¢±ï¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡ÖIT'S THE °¦ BAND¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£
Ãª¶¶¹°»ê¤ÈLOW IQ 01¡£²»³Ú¤È¥×¥í¥ì¥¹¤ò°¦¤¹¤ëÆ±À¤Âå¤ÎÆó¿Í¤¬¸ì¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎËÜ¼Á¡¢°úÂà¤Î°ÕÌ£¡¢Æó¤Ä¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¸ò¤ï¤ë½Ëº×¤ÎÌ¤Íè¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¤ÎºÇ½ª¾Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
LOW IQ 01¡§¥¿¥Ê¤¯¤ó¡ÊÃª¶¶¡Ë¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
Ãª¶¶¡§¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¥¤¥Á¤µ¤ó¡¢º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ªÆó¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãª¶¶¤µ¤ó¤¬¸ÅÃå²°¤ÇSUPER STUPID¤Î¡ÖDO IT MY SELF¡×¤òÄ°¤¤¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ãª¶¶¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾ì½ê¤ÏµþÅÔ¤Ç¤·¤¿¡£18¡¢9ºÐ¤Î¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£Âç³ØÀ¸¤Î»þ¤ËµþÅÔ¤Î»Í¾ò±¨´Ý¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸ÅÃå²°¤µ¤ó¤Ç¡¢SUPER STUPID¤Î¡ÖDO IT MY SELF¡×¤¬Î®¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ä°¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤¢¡¢¤«¤Ã¤±¤¨¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤°¡Ö¤³¤ì¡¢¤Ê¤ó¤Æ¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ë¿Ö¤¤¤¿¤é¡¢¡ÖSUPER STUPID¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇLOW IQ 01¤µ¤ó¤¬SUPER STUPID¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡£¤ä¤¬¤Æ¡ÖDO IT MY SELF¡×¤ò¼«Ê¬¤ÎÆþ¾ì¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
½éÂÐÌÌ¤ÎÆü¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤È²»³Ú¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö
¨¡¡ÖDO IT MY SELF¡×¤Î¤É¤³¤Ë°ìÈÖ¡¢¿´¤ò·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ãª¶¶¡§¤Þ¤º¡¢¥É¥é¥à¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤¢¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¥µ¥Ó¤Î¡ÖDo it, Do it¡×¤È·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤¢¤Î´¶¤¸¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ì¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤í¤Ï²ñ¼Ò¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Æþ¾ì¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖIWGP U-30Ìµº¹ÊÌµé²¦ºÂ¡×¤È¤¤¤¦¡¢30ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤Î½éÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤â¤½¤³¤«¤é¿·¤·¤¤¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Åö»þ¤Ïº£¤Û¤É¸¢Íø´Ø·¸¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡ª¡×¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏU-30»þÂå¤Îµ²±¡á¡ÖDO IT MY SELF¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤´¤È¤Ë¥ê¥ó¥°¤Îµ²±¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ãª¶¶¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»þÂå¤´¤È¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤È¡¢¤½¤Îº¢¤Î¶õµ¤¤ä·Ê¿§¤¬¥Ð¡¼¥Ã¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¤ªÆó¿Í¤¬¼ÂºÝ¤Ë½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ï²±¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
LOW IQ 01¡§³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£DEVILOCK¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¤Í¡£»öÌ³½ê¤Î³¬ÃÊ¤Î¤È¤³¤í¤Ç2¿Í¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤Ã¤Æ¡£
Ãª¶¶¡§ËÍ¤Ï¤â¤¦¡¢¤É¶ÛÄ¥¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¥¤¥Á¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤«¤Ê¤ê¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÖDO IT MY SELF¡×¤¬Ãª¶¶Áª¼ê¤ÎÆþ¾ì¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡©
LOW IQ 01¡§°ì¤Ä¡¢Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤¬²»³Ú¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢Æþ¾ì¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤²»³Ú¤Ï¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¶Ê¤ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÁª¼ê¤Ë¡£
ËÍ¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¾¼ÏÂ¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¾Íè¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤«¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤«¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤¤«¤é¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤Ç¤âÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤éÅì¥¹¥Ý¤Îµ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆü¥×¥í¥ì¥¹¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë»Å»ö¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£Åö»þ¡¢¤¦¤Á¤Î¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬ËèÆü¡¢Åì¥¹¥Ý¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£
Ãª¶¶¡§ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
LOW IQ 01¡§»Ò¤É¤â¤Ê¤¬¤é¤Ë¡ÖÅì¥¹¥Ý¤Îµ¼Ô¤ÏËèÆü¥×¥í¥ì¥¹¤Î·ë²Ì¤¬ÃÎ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢±Ø¤Þ¤ÇÇã¤¤¤Ë¹Ô¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÁ´Á³¶ì¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï½ÂÃ«±Ø¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥Ö¥í¥¤¥É»æ¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤Í¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢½ÂÃ«¤Î±Ø¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢200±ß¤ò°®¤ê¤·¤á¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¾ðÊó¤Ð¤«¤êÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢²»³Ú¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢°ìÅÙ¥×¥í¥ì¥¹¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈÇÐÍ¥¤Î°æ±º¿·¤¯¤ó¤ä¡¢DEVILOCK¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î±óÆ£¡Ê·û¾¼¡Ë¤È¤«¡¢¥×¥í¥ì¥¹¹¥¤¤ÊÍ§Ã£¤¬¼þ¤ê¤ËÁý¤¨¤Æ¡£Èà¤é¤È°ì½ï¤Ë¤Þ¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥×¥í¥ì¥¹¡¢Ç®¤¤¤Ê¡×¤Ã¤ÆºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¹¥¤¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ü¤·¤¤¡£
¨¡¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
LOW IQ 01¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Ì¥¤»¤ë°Õ¼±¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ö¤â¥×¥í¥ì¥¹¤âÆ±¤¸¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤«¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãª¶¶¡§¥é¥¤¥Ö´¶¡¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò´¬¤¹þ¤à¤«¡¢¤É¤³¤Ç°ìµ¤¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤«¡£¾ï¤Ë¤½¤³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤é¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãª¶¶¹°»ê¡ÊPhoto by Mitsuru Nishimura¡Ë
¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡É¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ò¡¼¥ë¡É¤À¤Ã¤¿Æü¡¹
¨¡¥¤¥Á¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¡©
LOW IQ 01¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤â¤¦°ì²ó¥°¥Ã¤È°ú¤¾å¤²¤¿Î©Ìò¼Ô¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾¼ÏÂ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¾®³ØÀ¸¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÆ£ÇÈ¡ÊÃ¤¼¤¡Ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë½÷À¿Íµ¤¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â´ÑµÒ¤Î¥á¥¤¥ó¤ÏÃËÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢¥¿¥Ê¤¯¤ó¤ÎÀ¤Âå¤¬¸½¤ì¤Æ¡¢½÷À¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¡£
²»³Ú¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¡ÖAIR JAMÀ¤Âå¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëËÍ¤é¤ÎÀ¤Âå¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢³ÊÆ®µ»¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆK-1¤äPRIDE¤¬¥Ð¡¼¥Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤¬Ëä¤â¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢±ÊÅÄ¡ÊÍµ»Ö¡Ë¤µ¤ó¤äÃæÀ¾¡Ê³Ø¡Ë¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÂè»°À¤Âå¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¼¡¤ÎÀ¤Âå¤È¤·¤Æ¥¿¥Ê¤¯¤ó¤¿¤Á¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤¦°ìÅÙÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÍ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤Î²Ð¤òÅô¤·Ä¾¤·¤¿Î©Ìò¼Ô¤Ç¤¹¡£
Ãª¶¶¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤¢¤Î¤³¤í¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤è¤µ¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Í¡£²»³Ú¤Î¤è¤¦¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤è¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤â¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤è¤µ¤¬¤¢¤ë¡£³ÊÆ®µ»¤Èº®¤¼¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£º®¤¼¤ë¤³¤È¤Ç¼º¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡»þÂå¤ÎµÕÉ÷¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤º¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦Ãª¶¶¹°»ê¡×¤ò´Ó¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ãª¶¶¡§½é´ü¾×Æ°¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Ï¾®Ãæ¹â¤È¤º¤Ã¤ÈÌîµå¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤ËÄï¤È°ì½ï¤Ë¥×¥í¥ì¥¹´ÑÀï¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¿ÍÀ¸¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆÀ¸³è¤½¤Î¤â¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡Ö¤¢¤Î¤³¤í¤Î¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤À¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Á´¹ñ¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤¤¤«¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¶¯²½¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ä²»³Ú¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È·Ò¤²¤¿¤ê¡£¼Â¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¤È°ì½ï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤êÊý¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Ç¡£
¨¡¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãª¶¶Áª¼ê¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÃöÌÚ¿®¼ÔÅª¤Ê¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤âÁêÅö¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãª¶¶¡§¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÎòÂå¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é6Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡£
¨¡¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬ÄÌ¤ë½ÉÌ¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«Áª¼ê¤äÆâÆ£Å¯ÌéÁª¼ê¤â¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãª¶¶Áª¼ê¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°´ü´Ö¤ÏÈæ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ãª¶¶¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ï¡Ö¹õ¥¿¥¤¥Ä¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÏËÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ä¤êÊý¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ãæ¿È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¿Ö¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ÎÃÎ¤é¤Í¤¨¤è¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡ÃöÌÚÌäÅú¤ÎÈÖ³°ÊÔ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãª¶¶¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤ÇËÍ¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤«¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿´¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡Ãª¶¶¤µ¤ó¤Ã¤Æ°ìÅÙ¤â¥Ò¡¼¥ë¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ãª¶¶¤µ¤ó¤Î»Õ¾¢ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëÉðÆ£·É»Ê¤µ¤ó¤â¸½Ìò»þÂå¤Ï¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥à¥¿°Ê³°¤Ç¤â¥Ò¡¼¥ë¥¿¡¼¥ó¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥ª¥«¥ÀÁª¼ê¤â¡¢ÆâÆ£Áª¼ê¤â¥Ò¡¼¥ëÅª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¥ì¥¢¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãª¶¶¡§Î©¾ìÅª¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò°ìÈÖÍá¤Ó¤¿¤Î¤ÏËÍ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ½é¤ËIWGP¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î5Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢¼Â¼Á¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ò¡¼¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤Î¹½¿Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÀ¼±ç¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬»î¹ç¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥í¥óÌÓ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤ÊÊý¸þ¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¿®¼Ô¤«¤é¤ÏÈ¿È¯¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ÏÍÉ¤é¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
LOW IQ 01¡§¼þ¤ê¤¬µá¤á¤ë¤³¤È¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ³Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢½¾¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇµÕ¤ò¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤Ã¤Á¹Ô¤¯¤Ê¤éËÍ¤Ï¤³¤Ã¤Á¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÀÎ¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¡£¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤À¤±¤¬Àµ²ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ìîµå¤À¤Ã¤ÆÀÎ¤ÏÇò¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤âºÇ¶á¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤«¤é¡£º£¤Î¥¿¥Ê¤¯¤ó¤Î¥Ê¥ë¥·¥¹¥ÈÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ê¤É¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¬³¤³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¼ÏÂ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤Ê¤éÉð¼Ô½¤¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯¤±¤É¡¢º£¤Ï¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÄÂÎ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»þÂå¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡£¥¿¥Ê¤¯¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸½Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãª¶¶¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤³¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤È¤â¤È¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÅÁÅý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅÁÅý¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢¶¯¤µ¤¬Îý½¬ÎÌ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤À¡¢³°¸«¤È¤«¡¢»þÂå¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤±¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¤¹¡£»þÂå¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤½¤³¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¨¡¥¤¥Á¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡2019Ç¯¤ÎG1 CLIMAX¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
LOW IQ 01¡§¼ã¤¤¥¹¥¿¡¼¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤ÏÄÔÍÛÂÀÁª¼ê¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²Ú¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÂÎ¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤·¡¢±¿Æ°Ç½ÎÏ¤â¹â¤¤¡£
Ãª¶¶¡§ÄÔ¤Ï³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¼«Í³¤¬µÖ¤Î±Ø¤ÇËÍ¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éËÍ¤È¤ÎÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢¡Ö·¯¡¢¥¬¥¿¥¤¤¤¤¤¤Í¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆþÌç¥Æ¥¹¥È¤ò¤¹¤°¤Ë¼õ¤±¤ÆÆþÌç¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¥¹¥«¥¦¥ÈÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡Æþ¾ì¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤ÎÏÃ¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥Á¤µ¤ó¤¬¼ÆÅÄ¾¡ÍêÁª¼ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ÖTakeover¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿»þ¤ËÃª¶¶Áª¼ê¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãª¶¶¡§¤Ï¤¤¡¢¼»ÅÊ¤ÇÆ¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
LOW IQ 01¡§¤½¤³¤Þ¤Ç²¶¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë·àÅª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾¡Íê¤¬¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÎ¥¤ì¤ÆÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¡ÖÆþ¾ì¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤Æ¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤Æºî¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡£
¤·¤«¤â¡¢2006Ç¯¤Î1.4Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥¿¥Ê¤¯¤ó¤È¾¡Íê¤¬¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÀï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¾¡Íê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤¬¡ÖTakeover¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ãª¶¶¡§ËÍ¤Ï¤½¤Î¥¸¥§¥é¥·¡¼¤ò¡¢¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÁ´Éô¾è¤»¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ï²¿ÅÙ¤â¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖTakeover¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥®¥¿¡¼¤¬ÌÄ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤¦¤ï¡¢¤«¤Ã¤±¤¨¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Î¼»ÅÊ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Àï¤¤¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
LOW IQ 01¡ÊPhoto by Mitsuru Nishimura¡Ë
Ãª¶¶¹°»ê¡¢°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³
¨¡Ãª¶¶Áª¼ê¤¬2026Ç¯¤Î1.4Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç°úÂà¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤È·Ð°Þ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãª¶¶¡§°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î10·î¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥·¥í¡¼¥É¤ÎÌÚÃ«²ñÄ¹¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¡Öº£Æü¤â¤Ê¤ó¤«ÈþÌ£¤¤¤â¤Î¿©¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¡ÖÍèÇ¯¤«¤é¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¼ÒÄ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡£
ËÍ¡¢2016Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤Î¸ÀÎî¤¬¼Â¸½¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÚÃ«²ñÄ¹¤«¤é¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¿Í¤âÆ°¤«¤·¤Æ¡¢¿ô»ú¤â¸«¤é¤ì¤ë¿¦¶È¤È¤·¤Æ¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢°úÂà¤ÎÏÃ¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢ËÍ¤¬¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤¢¤È2Ç¯¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤Á¤ó¤È¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢2Ç¯É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¨¡¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¶Ã¤¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
Ãª¶¶¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°úÂà¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·¼ÒÄ¹¤ÎÏÃ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯°úÂà¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢´ÔÎñ¤Þ¤Ç¤ä¤ë²ÄÇ½À¤âÉáÄÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¼ÒÄ¹¶È¤È¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÎ¾Î©¤Ï¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Ï¤ÇÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²á¹ó¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ãª¶¶¡§ËÍ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡£¿²¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Æü¤Ç¤â3¡Á4»þ´Ö¤¯¤é¤¤Ì²¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸³è¥ê¥º¥à¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£Ìë12»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¿²¤Æ¤â¡¢Ä«4»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¥Ñ¥Á¤Ã¤ÈÌÜ¤¬³Ð¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÄ«¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡£½Ð¼Ò¤·¤Æ18»þ¤ËÂà¼Ò¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤¬¤Ê¤¤Æü¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¸¥à¤Ø¡£Åìµþ¤Ç»î¹ç¤¬¤¢¤ëÆü¤ÏÍ¼Êý¤Ë¤Ï²ñ¼Ò¤ò½Ð¤Æ¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÄ«¤«¤éÂç²ñ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÕÇ¤¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó»þÂå¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¤³¤í¤Ï¡Ö½êÂ°Áª¼ê¤Î²ÈÂ²¤Þ¤Ç¿©¤ï¤»¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁª¼ê¡¢¼Ò°÷¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
LOW IQ 01¡§Æ£ÇÈ¤µ¤ó¤È¤«¡¢Å·Î¶¡Ê¸»°ìÏº¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¡¢¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡ËÇÏ¾ì¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Ä¹¤¯¸½Ìò¤ò¤ä¤ì¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¥¿¥Ê¤¯¤ó¤â¡¢¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸½¾ì¤Ë¤â¤¤¤Ê¤¬¤é¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥¿¥Ê¤¯¤ó¤Ï¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·¡£¤À¤«¤é¼ÒÄ¹¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤ì¤¬°ìÈÖÅ¬Ç¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤·¡£
¤â¤·¾¼ÏÂ¤Î¥¤¥±¥¤¥±¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î»þÂå¤Ç¤Ï²ñ¼Ò¤òÄÙ¤·¤Á¤ã¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Àª¤¤¤À¤±¤¸¤ã¡¢ÍýÁÛ¤À¤±¤¸¤ã¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¥¿¥Ê¤¯¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤È¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¼ÒÄ¹¶È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£
¨¡¥¤¥Á¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö°úÂà¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¶Á¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÏÀ¸³¶¸½Ìò¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡£
LOW IQ 01¡§µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¼«Ê¬¤Î¥¨¥´¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡¢´¶Æ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤éÀ®Î©¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤Þ¤¿¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ö¤¤¤¤¤È¤¤â°¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²»³Ú¤â°ì½ï¤Ç¤¹¡£
¼ã¤¤º¢¤Ï¡Ö²»³Ú¤Ï80ºÐ¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¹¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë°ìÀ¸¤ä¤ì¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Îô²½¤Ï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£1½µ´Ö³Ú´ï¤Ë¿¨¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ì½ï¤Ç¡¢¡ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈºÇ¶á¤Ï¤è¤ê¶¯¤¯»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Ê¤¯¤ó¤È»÷¤Æ¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ÒÄ¹¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥ì¥¹¥é¡¼¤â¤ä¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¡£ËÍ¤â¡¢¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥¹¤âÃÆ¤¤¤Æ¡¢¶Ê¤âºî¤Ã¤Æ¨¡¨¡°ì¤Ä¤Ë¹Ê¤é¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ì¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤°Æß¤ë¤·¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÅª¤Ê´¶³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡Ãª¶¶Áª¼ê¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¿°úÂà¥í¡¼¥É¡¢¼ê±þ¤¨¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤ä¸÷·Ê¤Ï¡©
Ãª¶¶¡§ËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢³¤ÌîæÆÂÀ¡¢ÄÔÍÛÂÀ¡¢¾åÂ¼Í¥Ìé¨¡¨¡¿·À¤Âå¤È¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¶¯¤¯µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£Èà¤é¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤¹´¶³Ð¤â¤¢¤ë¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤éÀè¤òÍê¤ó¤À¤¾¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡WWE¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¤âAJ¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤â¡¢Ãª¶¶Áª¼ê¤ÈÆ±À¤Âå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¼¡¡¹¤È°úÂà¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ãª¶¶¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£AJ¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥·¥Ê¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£ÀÎ¤Ï¡Ö¥·¥Ê¤«¥¿¥Ê¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥·¥Ê¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿Íµ¤¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆùÂÎ¤â¤¤¤¤¡¢»î¹ç¤â¤¤¤¤¡¢¤Ç¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÍ¤È´¤±¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¥Ü¡¼¥ó¤ÈÆÍ¤È´¤±¤Æ¡¢WWE¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Æ±À¤Âå¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î»î¹ç¤òÄÌ¤·¤ÆÈà¤é¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤É¤³¤«¤ÇÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡º£²ó¡¢1.4Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤¬¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«Áª¼ê¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð°Þ¤ò¡¢¸À¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
Ãª¶¶¡§°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤ÎÍýÁÛ¤Ï¡¢¡ÖÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤«¡¢¡Ö¿¼¤¤ÀÜÅÀ¤Î¤¢¤ëÁê¼ê¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥È¥Ã¥×¤É¤³¤í¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÃæÍ¸¡Ê¿¿Êå¡Ë¡¢¥ª¥«¥À¡¢ÆâÆ£¡ÊÅ¯Ìé¡Ë¨¡¨¡¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢¥ª¥«¥À¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆâÆ£¤â¡Ö¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£ÆâÆ£¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÁê¼ê¤ÏËÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆâÆ£¤¬¤â¤·¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ëµ÷Î¥´¶¤Ç¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¥°¥Ã¤È¤¯¤ëÈ¯¸À¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤À¤±¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
Ãª¶¶¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÉðÆ£¤µ¤ó¤Î°úÂà»î¹ç¤À¤Ã¤Æ¡¢ÆâÆ£¤È¤Î»î¹ç¤Î¤¢¤È¤ËÄ³Ìî¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤¢¤È2¥«·î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Î¤¬ÍýÁÛ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photo by Mitsuru Nishimura
¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼½¸·ë¡ÖIT'S THE °¦ BAND¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÍýÍ³
¨¡¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾¯¤·¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÙÇ·ÆâÂç²ð¤µ¤ó¡ÊBase Ball Bear¡Ë¼çÆ³¤Ç¡¢¥¤¥Á¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
LOW IQ 01¡§¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È¡¢¡ÖWe Are The World¡×Åª¤Ê¡¢¥¿¥Ê¤¯¤ó¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó°úÂà¤Ë¸þ¤±¤¿¶Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âÀï¤¤Â³¤±¤ë¥¿¥Ê¤¯¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥¿¥Ê¤¯¤ó¤¬ËèÆüÄ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Á°¸þ¤¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥ê¡ÊËÙÇ·Æâ¡Ë¤Ê¤ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤ä¥®¥ß¥Ã¥¯¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¥Û¥ê¤¬¤³¤³¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤Ã¤¤Î¥¿¥Ê¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¶¡¢¼»ÅÊ¤ÇÆ¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£
Ãª¶¶¡§ËÍ¤Ï¤Þ¤À¶Ê¤òÄ°¤±¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¡£»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´é¤Ö¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö²»³Ú¹¥¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ã¤Æ¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¡¢¼«Ê¬¤¬ÉáÃÊ¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£
¨¡Ãª¶¶Áª¼ê¤Ï¡¢1.4Åìµþ¥É¡¼¥àÅöÆü¡¢¤½¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤éµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ãª¶¶¡§¥É¡¼¥à¤Þ¤Ç¤Ë¶Ê¤òÄ°¤¯¤Èµã¤¯ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á°Æü¤ËÄ°¤¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥É¡¼¥àÅöÆü¡¢ÌÜ¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£º£¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÃª¶¶¤Ï¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çµã¤¯¤Î¤«¡×¤¬°ì¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£Æþ¾ì¤«¤éµã¤¤¤Æ¤¿¤é¡¢±þ±ç¤·¤Ë¤¯¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¾Ð´é¤ÇºÇ¸å¤Î¥´¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡£
¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤Î´¶¾ð¤ÏËÜÅö¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Ê¤¤»î¹ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¨¡¥¤¥Á¤µ¤ó¤Ï¡¢1.4¤Ë¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
LOW IQ 01¡§µ²±¤Ë»Ä¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¢¤¹¤²¤¨¤â¤Î¸«¤¿¤Ê¡×¤È¡¢²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â»×¤¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤¤Ã¤È¡¢´¶Æ°¤¹¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¡Ö²»³Ú¤È¥×¥í¥ì¥¹¤Î´Ø·¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ãª¶¶¤µ¤ó¤¬¼ÒÄ¹¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢²»³Ú¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãª¶¶¡§Âçºå¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖFM802 RADIO CRAZY¡×¤Ç»î¹ç¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¡ÖJOIN ALIVE¡×¤Ç¤â»î¹ç¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ã¤ÆºÇ½é¤«¤é¡ÖÁû¤²¤ë½àÈ÷¡×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£³Ú¤·¤ßÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¤¹¤´¤¯ÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ÇÆþ¾ì¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤â¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤È¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬·Ò¤¬¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥§¥¹¤È¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¡¢½Ëº×´¶¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ïº£¸å¤É¤ó¤É¤ó»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
LOW IQ 01¡§ËÍ¤â¥¢¥á¥ê¥«ÃÄÂÎ¤Î±ÇÁü¤ÇÀ¸±éÁÕÉÕ¤¤ÎÆþ¾ì¤È¤«¤ò´Ñ¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥Ä¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥Ê¤¯¤ó¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ã¤Æ¤â¤È¤â¤ÈÁû¤®¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥§¥¹²ñ¾ì¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢1È¯ÌÜ¤«¤éÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£º£¤Ç¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤â¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦ÅÚ¾í¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢²»³Ú¤È¥×¥í¥ì¥¹¤¬¸ò¤ï¤ë½àÈ÷¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
Ãª¶¶¡§¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢²»³Ú¹¥¤¤È¤·¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é¤è¤ê¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤È²»³Ú¤Î¿·¤·¤¤¡É½Ëº×¡É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
Photo by Mitsuru Nishimura
WRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à
2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë14:30³«¾ì 16:00³«»Ï
¢£Åìµþ¥É¡¼¥à
¢£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://wrestlekingdom.njpw.co.jp/
¡É¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Ç¯´ÖºÇÂç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡ÖWRESTLE KINGDOM¡×¡£¡É100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡ÉÃª¶¶¹°»ê¤Î°úÂà»î¹ç¡¢¤½¤·¤Æ¸µÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ÀÆ»ÃË»Ò100kgµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÊÂç²ñ¡£Ãª¶¶¹°»ê¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢AEW½êÂ°¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤Ë·èÄê¡£º£Âç²ñ¤Ï1·î4Æü¡ÊÆü¡ËÌë10»þ15Ê¬¤è¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥ÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
