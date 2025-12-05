「深夜=アニメになった」元テレビ局員が断言、お色気番組がテレビから消えた“コンプラ以外の”本当の理由
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
元テレビ局員の経歴を持つ下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「コンプラだけでは無い？大人向け深夜番組が全く放送されなくなった理由」と題した動画を公開。かつてテレビの深夜帯を彩った「お色気番組」がなぜ姿を消したのか、その複合的な理由を解説した。
下矢氏はまず、深夜お色気番組の歴史を振り返る。その元祖として日本テレビの「11PM」を挙げ、硬派な社会派テーマとお色気要素を融合させた画期的な番組だったと説明。この成功を受け、各局が追随し、1990年代には「ギルガメッシュNIGHT」（テレビ東京系）などのヒット番組が生まれ、視聴率も非常に高かったという。実際に、これらの番組は細川ふみえ氏や飯島愛さん、さらには蓮舫氏など、後に各界で活躍する多くのスターを輩出する登竜門でもあったと指摘した。
では、なぜこれらの番組は無くなったのか。下矢氏はその理由を3つ挙げる。一つ目はおなじみの「コンプライアンス」。スポンサー企業が、批判を受けやすい番組との関連を避けるようになったことが大きいという。二つ目は「インターネットの普及」。かつて若者にとって、そうしたコンテンツに触れる数少ない手段がテレビだったが、今やネットでより過激なものを簡単に見られるようになり、テレビに求めるニーズが消滅したと分析する。
そして三つ目の、コンプライアンス以上に大きな理由として「深夜アニメの台頭」を挙げる。下矢氏は、1997年の「エヴァンゲリオン」の深夜再放送が社会現象となったことを例に、「『深夜＝アニメ』というビジネスモデルが確立された」と指摘。これにより、深夜帯の番組枠がお色気番組からアニメへと置き換わっていったことが、決定的な要因になったと自身の見解を述べた。現在では、キー局で目にすることはほぼなくなったが、サンテレビなど一部の地方独立局では、今もその系譜を継ぐ番組がひっそりと放送されているという現実にも触れ、動画を締めくくった。
▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノハウを発信中！📱
📱HP → https://storymanagement.co.jp/
📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya
下矢氏はまず、深夜お色気番組の歴史を振り返る。その元祖として日本テレビの「11PM」を挙げ、硬派な社会派テーマとお色気要素を融合させた画期的な番組だったと説明。この成功を受け、各局が追随し、1990年代には「ギルガメッシュNIGHT」（テレビ東京系）などのヒット番組が生まれ、視聴率も非常に高かったという。実際に、これらの番組は細川ふみえ氏や飯島愛さん、さらには蓮舫氏など、後に各界で活躍する多くのスターを輩出する登竜門でもあったと指摘した。
では、なぜこれらの番組は無くなったのか。下矢氏はその理由を3つ挙げる。一つ目はおなじみの「コンプライアンス」。スポンサー企業が、批判を受けやすい番組との関連を避けるようになったことが大きいという。二つ目は「インターネットの普及」。かつて若者にとって、そうしたコンテンツに触れる数少ない手段がテレビだったが、今やネットでより過激なものを簡単に見られるようになり、テレビに求めるニーズが消滅したと分析する。
そして三つ目の、コンプライアンス以上に大きな理由として「深夜アニメの台頭」を挙げる。下矢氏は、1997年の「エヴァンゲリオン」の深夜再放送が社会現象となったことを例に、「『深夜＝アニメ』というビジネスモデルが確立された」と指摘。これにより、深夜帯の番組枠がお色気番組からアニメへと置き換わっていったことが、決定的な要因になったと自身の見解を述べた。現在では、キー局で目にすることはほぼなくなったが、サンテレビなど一部の地方独立局では、今もその系譜を継ぐ番組がひっそりと放送されているという現実にも触れ、動画を締めくくった。
▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノハウを発信中！📱
📱HP → https://storymanagement.co.jp/
📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya
YouTubeの動画内容
関連記事
意外と知らない『サザエさん』の権利事情 なぜフジテレビ以外でもCMに登場できるのか？
元テレビ局員が解説、バーガーキング700億円買収の真相。買収の裏にある、常識を覆すPR戦略の正体とは？
元テレビ局員が解説、なぜ「バスクリン」は130年も愛され続けたのか？ロングセラーの条件とは
チャンネル情報
元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。
youtube.com/@media-shimoya YouTube