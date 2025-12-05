女優の北川景子（39）が4日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。バラエティー番組に出演する際の夫で歌手のDAIGO（47）からのアドバイスを明かした。

北川は前回11月27日の放送で、同番組が大好きで、逆オファーして出演したと明かしていた。この日も放送作家・野々村友紀子氏による事前取材では番組を「食い入るように見てます」と打ち明けた。

バラエティー番組でも全力を尽くすタイプの北川は、出演者のトークが「芸術じゃないですか。ゲストの人が何かしゃべった後に、百戦錬磨の方々が美しく短くポン、ポン、ポンって入って」「本当に憧れる。なんでこんな面白くできるのって話」などと興奮気味に語った。

続けてトークのコツや、エピソードをメモしているのかなど熱心に質問。メモは「私もやっているんですけど」と打ち明け、野々村氏を驚かせた。

さらにバラエティー番組の事前アンケートについても「本当にアンケート大事やでってめちゃくちゃ言われたんで。夫に言われたんですそれは」と北川。

「私もアンケート（の回答欄を）埋めるタイプではあるんですけど」しながらも、一度だけどうしても回答が思いつかず「特にありません」と書いたところ、DAIGOから「それは一番やっちゃいけない」「ないわけないんだから。ひねりださなきゃいけないよ」と注意を受けたとした。

さらに「あるはずだよ。一緒に考えよう」と言われ、2人で回答を考えることに。過去をさかのぼり、新婚旅行のエピソードを思いつくと、DAIGOからは「ないんじゃない。ひねり出すんだよ。アンケートの空欄は絶対ダメ」との言葉もあったという。

北川は「夫が珍しく、ガチトーンで」と振り返り、野々村氏は「本気すぎません？このトーク、NSC（吉本総合芸能学院）で流していい？。みんなに言いたい、本当に。鏡です」と話して感心した。

スタジオで俳優のファーストサマーウイカが「何も言わない旦那さんが唯一」と驚くと、北川は「言ってくれて」と笑ってみせた。