【マニアック天気】の気象予報士・松浦悠真氏が、YouTubeチャンネルで「【１ヶ月予報】年始にかけての予報 高温寄りで降雪量は少ない」と題した動画を公開。12月6日から1月5日にかけての天気について、全国的に高温傾向で、降雪量も少なくなる見通しを解説した。



動画で示された1ヶ月予報によると、平均気温は北日本、西日本の九州、南西諸島で「平年より高い」確率が50%と予測されている。東日本は「平年並み」となるが、松浦氏は全体として高温傾向にあると指摘。一方、降水量については西日本や東日本の太平洋側を中心に「平年並みか少ない」予想で、特に九州や南西諸島では少雨傾向が強まる見込みだ。



降雪量については、日本海側で西日本ほど「平年より少ない」傾向が顕著になるとのこと。特に山陰地方では「少ない」確率が60%に達しており、近畿日本海側も同様の予測となっている。一方で、北海道はほぼ「平年並み」の降雪量が見込まれる。



こうした傾向の背景として、松浦氏は専門天気図を用いて気圧配置を分析。シベリア高気圧やアリューシャン低気圧の発達が弱いことから「寒気が流れ込みにくい」状況を指摘した。これにより、大陸からの暖かい空気が流れ込みやすく、気温が平年より高くなるタイミングが多くなると解説。ただし、周期的に寒気が流れ込むタイミングもあるため、この時期らしい寒さの日もあるとした。



総じて、向こう1ヶ月は顕著な低温とはならないものの、気温の変動はある見通しだ。高温傾向のため降雪量は全国的に少ないと予測されており、特に西日本のスキー場などでは雪不足への影響が懸念される。松浦氏は、特に年末年始の予報はまだブレが大きいとし、最新の情報を確認するよう呼びかけている。