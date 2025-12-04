メ～テレ（名古屋テレビ）

道路の凍結や雪に注意する時期になってきました。寒くなると起こりやすい車のトラブル、2つのポイントを取材しました。

「名古屋市昭和区にあるJAF愛知支部。毎年12月になると、冷え込みによる車のトラブルで出動要請が増えるといいます」(西尾菜々美アナウンサー)

JAF愛知支部のデータによると、冬に入るとタイヤのパンクによる出動は減っていくものの、増えてくるのがバッテリーのトラブルです。

朝に突然エンジンが…

Q.冬のバッテリー故障の要請はどんな例がありますか？

「朝、仕事に出かけようとしたら突然エンジンがかからないというケースが多い。我々が点検するとバッテリーがあがっているケースがある」(JAF愛知支部 三ケ田泰三さん)

バッテリーの中では、電解液と鉛の板が化学反応を起こして電気を作ります。

適温は20℃。気温が低くなると、電池の力が弱くなってしまいます。

車はエンジンの始動に電気を使うほか、コンピューターやカーナビ、ドライブレコーダー、盗難防止装置などにもバッテリーの電源を必要としています。

「エンジンが止まっている状態で音楽を聴くなど電源オンにすると、バッテリーの電気をどんどん使って、バッテリーがあがってしまうこともある」(三ケ田さん)

ほかにも室内灯の消し忘れや、ヘッドライトのつけっぱなしは電気をどんどん消費してしまうので注意が必要です。

使い方にもよりますが、バッテリーの寿命は2年～3年程度。時期をみて交換することが必要です。

「年数が経ったものは自動車販売店や整備工場の定期点検で予防してもらうのが一番ではないか」(三ケ田さん)

冬用タイヤ交換時に確認すること

そして、冬になると多くなるトラブルの2つ目は、冬用タイヤ交換時に起きるものです。

Q.冬用タイヤはいつ交換するがベスト？

「まさしく今のタイミング。雪が降る予報が出るとタイヤショップなどはすごく込み合う。少し早めに用意していただくのが安心」(三ケ田さん)

Q.そもそもスタッドレスタイヤはどれくらい使える？

「一般的に3～5シーズン使用できるといわれている。走行距離が少なくて溝が残っていても、5年以上過ぎたものは性能が著しく落ちる」(三ケ田さん)

タイヤの側面に書かれている数字から、タイヤの製造年月日がわかります。

「1924」とあれば、2024年の19週(5月上旬)に製造されたものです。

「溝の真ん中に突起があります。これが使用限界を示すサインです」(三ケ田さん)

タイヤの溝と溝の間に「プラットホーム」というマーキングがあります。これがタイヤの表面まで出ていれば交換時期になります。

また、ひび割れやキズ、膨らみ、偏った減り方をしてる場合も使用を控えた方がいいといいます。

そして、空気圧が適切か確認します。空気圧の適正値は、運転席のドアを開けると記載されています。

タイヤは空気圧だけでなく、ホイールナットの締め付け具合の点検も重要です。

「タイヤの取り付けナットは、強く締めすぎても緩くてもいけない」(三ケ田さん)

締め付けが弱いと、走行中にネジが緩み、タイヤが外れてしまう危険があります。

「スタッドレスタイヤに交換した後、ハンドルに違和感がないか、振動や異音が出たら速やかに点検を受けてほしい」(三ケ田さん)