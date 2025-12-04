12月2日、文部科学省の松本洋平大臣が記者会見を開き、学校基本調査の報告書に大学進学率を記載する際に誤りがあったことを認め、集計方法の見直しを指示したと説明した。

【写真】「馬鹿にするな」文科省の誤りに憤りを示した作家の投稿

文科省公表の“大学進学率”に致命的誤り

「大学進学率は“大学入学者”を“3年前の中学校卒業者（18歳人口）”で割って算出されるそうですが、この18歳人口に“特別支援学校中学部の卒業者数”が除外されていることが明らかになったのです。

大臣は会見で“適切ではなく、早急に見直すように指示をした”と説明。この大学進学率は1999年度から公表されていますが、公表当時から現在まで、特別支援学校中学部の卒業者数が外されて計算されていたといいます」（全国紙社会部記者、以下同）

松本大臣は当時の算出方法に、なぜ特別支援学校中学部の卒業者が含まれていなかったのか、その経緯は不明と語っている。

「松本大臣は、“不快な思いをされた皆さんには、私からもおわびを申し上げたい。今後、こうしたことがないようにしっかりと徹底したい”と該当者に対して謝罪。会見では、“差別意識があったのでは”と指摘される場面もありました。

今後、どのような算出方法で集計を行うかについては明らかになっておらず、過去分の再集計を行うかについても検討段階に留まっています」

この問題に対して、ネット上では、《批判を逸らすために簡単に結論出すのではなく、なぜそういうやり方をしていたのか、最初にそのやり方を決めた時の理由を掘り返してほしい》など、その経緯の説明を求める声が上がっている。

そんな中、実業家のひろゆき氏も自身のXで、《日本という国では、障がい者だと18歳の人口としてカウントされないそうです》と反応。

さらに、自身も「先天性四肢欠損症」という病気により、生まれつき両手両足がないという障がいを抱える作家の乙武洋匡も、《障害者は「いないこと」にされていました。 大学進学率を高く見せるためなのでしょうか。「障害者が大学なんて行くわけない」とタカを括っているのでしょうか。馬鹿にするな》と憤りを示している。

「今後、集計方法を見直すことや過去分の再集計は当然のことながら、国民が気になるのは“なぜ排除していたのか”です。該当する方々にとっては、“差別を受けた”と感じても仕方がない事柄ですし、文科省は説明責任を果たすべきです」（前出・全国紙社会部記者）