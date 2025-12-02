この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「物凄い地主にインタビュー」と題した動画を公開。71歳の地主である男性が登場し、アルバイトから一部上場企業の取締役を経て、原宿にビルを所有するに至った経緯と、その根底にある仕事哲学を語った。



動画に登場したのは、71歳の男性。かつて大手洋服屋に勤め、現在はビル経営を手がけているという。所有するビルは表参道・原宿エリアにあり、「（土地の相場は）坪1500万」「200坪」「5階建て」とその規模を明かした。



資産を築いた背景には、一部上場企業だった元勤務先でのキャリアがあった。取締役を務めていた当時の年収は「3000万ぐらい」だったといい、所有していた自社株の売却益が大きな資産形成につながったと語った。



そのキャリアの原点は、20代の頃に原宿のサーフショップでしていたアルバイト。当時の上司に「俺の仕事ぶり見て、ちょっと真面目でいいやついるなと」その働きぶりを評価され、スカウトされたことがきっかけだったという。どうやって成り上がっていったのかという問いに、男性氏は「一生懸命、お店に朝早く行ってやるべきことをやって、自分にしかできないことをやり続けた」と、地道な努力の積み重ねが成功につながったと振り返った。



現在はビル経営の傍ら、チームを組んで原宿地区の「ステッカー剥がしと落書き消し」といった美化推進活動をボランティアで行っているという意外な一面も明かした。アルバイトから実直な仕事ぶりで信頼を勝ち取り、大きな成功を収めた後も地域に貢献し続ける男性氏。その生き様は、多くの人にとって刺激となるだろう。