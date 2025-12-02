バンクーバー五輪の男子フィギュアスケート日本代表だった小塚崇彦さんが１日に自身のインスタグラムを更新し、電動スクーターで単独事故を起こしたと報告。段差に引っかかって「宙を舞うように転倒」し、「左肘脱臼骨折」と診断されたと明かした。

「先日、電動スクーターに乗っていた際、橋の継ぎ目の段差に引っかかり、宙を舞うように転倒してしまいました。着地に失敗し、『左肘脱臼骨折』と診断されました」と事故の状況を説明した。そして「これまで予定を調整してくださっていた関係者の皆様、そしてこれからご一緒する予定の皆様に、ご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ありません」と謝罪した。

「モビリティは便利で、とりわけ軽車両は気軽に日常を助けてくれる存在です。しかし『気軽さ』ゆえに、もっと注意すべきだったと深く反省しています」という。「大通りでの事故でしたが、幸いにも、巻き込まれ、巻き込んだ相手はおらず、完全な単独事故で終わりました。それだけでも不幸中の幸いだと感じています」と振り返り、「今回の“ｄｉｅ ｈａｒｄ”な運命に対しては、これからさらに徳を積む活動でお返ししていこうと思います」とした。

痛々しい左腕の写真をアップし「他三肢は元気ですが、相変わらず右股関節は左腕と同じくらい痛みます」とケガの状態を明かす。「残された右手、左脚の二肢と仲良く、大切に頑張っていきたいと思います。またすぐ氷上でお会いしましょう」と伝え、「＃リカバリー中 ＃電動スクーター ＃単独事故 ＃肘脱臼骨折 ＃気をつけましょう ＃しばしのギブス生活 ＃段差には勝てない ＃地上は滑ってくれない＃前向きに行こう ＃生き方の学び ＃スポーツの力 ＃宙を舞った男 ＃着地ミス ＃ディダクション ＃骨よりメンタル強め ＃ｄｉｅｈａｒｄ な日常 ＃復帰へのカウントダウン ＃応援が一番の痛み止め ＃人生 はいつもフリープログラム ＃引き続きよろしくお願いします」とハッシュタグをつけた。