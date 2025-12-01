Image: Amazon

お買い物欲が爆発したAmazonのブラックフライデーも今日まで！ 必要なもの、欲しいものはもうないですか？ 年末年始、冬休みの準備もできてますか？

アイリスオーヤマのソフトクーラーボックスが、10％オフで2,680円！

アイリスプラザ ソフトクーラーボックス 2,680円

年末年始の第2の冷蔵庫

冷蔵庫も冷凍庫もパンパンになりがちな年末年始。人も集まる冬休み。クーラーボックスが第2の冷蔵庫として活躍します。

夏はもちろん、人が集まるときはいつでも重宝するクーラーボックス。ソフトタイプなら折りたたみできるので収納スペースも節約。たまに使う程度ならソフトタイプが使いやすいです。軽いしね。

アイリスオーヤマのソフトクーラーボックスは、30Lが10％オフで2,680円。500mlのペットボトルなら25本入るサイズ。15Lは11％オフで2,200円、ペットボトル16本入ります。

内部は水が漏れにくい加工がしてあり、保冷剤を入れやすい大きめの内ポケットが上部についています。外側は撥水加工に外ポケットもあって、アウトドアでも使いやすい作りです。お正月用に、おひとつどうぞ。

