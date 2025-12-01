吉岡里帆、中学の頃「めちゃくちゃ恋してました」“運命”感じた恋の結末は…

女優の吉岡里帆（32歳）が、11月30日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。恋愛についての話題の中で「めちゃくちゃ恋してました」と語った。



恋愛小説「激しく煌めく短い命」（文藝春秋社）で、女性同士の恋愛を書いた綿矢りさ氏が、番組のゲストとして登場。



綿矢氏が恋愛をしているキャラクターを書くことについて話していく中で、吉岡里帆が「綿矢さんご自身は中学の時、恋はしていましたか？」とたずねると、綿矢は「してました」と返す。



吉岡も「私もしてました。めちゃくちゃ恋してました」と笑い、「むちゃくちゃ好きで。小学生の時からずっと好きだった子だったんですけど、偶然クラスが一緒で、もう、これは運命だと」と話す。綿矢は「すごい幸せ者の男子ですね。京都一の幸せ者」と語った。