創造力がぐんぐん伸びる！【くもん出版】立体ドット絵メーカーで遊びが学びに変わる！Amazonにて販売中。
立体把握力を遊びながら育てよう！【くもん出版】立体ドット絵メーカーで遊びが学びに変わる！Amazonにて販売中。
スティックを挿して立体的なドット絵作り！創造力や立体把握能力を養おう！全6色、2つの長さのスティックを自由に挿してドット絵を作るパズル。
推奨年齢:5歳以上。セット内容●本体×1個●長いスティック×470本 赤・青・黄・緑・黒×各70本、白×120本●短いスティック×180本 赤・青・黄・緑・黒・白×各30本●作例集×1部。玩具協会の安全基準｢STマーク｣取得済み。
作例集をお手本に平面的なドット絵を作るところから始め、徐々に立体感を出していくことができる。
