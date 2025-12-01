「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日正午現在でトップカルチャー<7640.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



１日の東証スタンダード市場で、トップカルチが横ばい圏で推移。同社は書籍・ソフトなどの複合店「蔦屋書店」を展開しているほか、タリーズコーヒーのフランチャイズチェーン（ＦＣ）運営なども行っている。同社は１２月１１日に２５年１０月期通期の決算発表を予定している。業績予想は未定だが、第３四半期累計（２４年１１月～２５年７月）の連結営業損益は２億２１００万円の赤字と前年同期（３億１００万円の赤字）に比べ損失は縮小しており、その結果が注目されている。



出所：MINKABU PRESS