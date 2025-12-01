JR東日本は2027年春から京浜東北・根岸線と中央・総武線でワンマン運転を実施すると発表した。「より効率的でサステナブルな輸送モードとしていくため」と説明しているが、利用者にはどんな影響があるのか。鉄道ジャーナリストの東香名子さんが解説する――。

■どんどん進む通勤電車の「ワンマン運転」

JR東日本の通勤電車のワンマン運転化が加速している。2030年頃までに首都圏主要線区をワンマン運転とする計画を2024年11月に発表。2025年3月には常磐線（綾瀬〜取手間）、南武線でワンマン運転を開始した。

また2026年春には横浜・根岸線（八王子〜大船間）で開始することも発表。さらには、2027年春から京浜東北・根岸線（大宮〜南浦和間と蒲田〜大船間）、中央・総武線（各駅停車・三鷹〜千葉間）でワンマン運転を開始するという。

■「運転士1人だけ」を可能にする技術

JR東が進めるワンマン運転は、運転士のみが乗務し、車掌が行っていたドア開閉や乗降監視などの業務も担う方式だ。

運転席にはモニタを設置し、全ドアの状況を視認できるようにするほか、ATO（自動列車運転装置）やTASC（定位置停止装置）といった技術の導入により、発車・停車時の精度と安全性を向上させる。

何か車内で異常があった際は、指令室が車内カメラの映像をリアルタイムで確認し、遠隔で放送をしたり、乗客とやり取りをするなどの機能も導入。また安定性向上を目指して、ホームドア整備と並行して進められている。

JR東はグループ経営ビジョンにおいて、「ワンマン運転を拡大することにより、人手不足や社員の就労意識の変化などに対応し、鉄道をより効率的でサステナブルな輸送モードに変革する」としている。なるほど。

これから人口も減り、労働力の不足が懸念される。もちろん首都圏に住む人々は、電車がなくなったら困るし、何十年と先も鉄道を運行し続けられるように備えてくれるのはありがたい。しかし、このワンマン運転は、利用者にとって本当にメリットがあるのか。毎日電車に乗る通勤客からは疑問の声が上がっている。

■平日は95％遅延している「最悪な路線」

大きな懸念材料は「遅延」である。少し古いデータになるが、国土交通省の調査（2018年度）によると、中央・総武線各駅停車（三鷹〜千葉）の1カ月（平日20日間）当たりの遅延証明書発行日数は19.0日。つまり20日間中、遅延が発生しないのはたった1日であるという、超ベリーバッドな有様だ。

中央・総武線ユーザーのAさん（都内勤務・30代）はこう話す。

「遅延が多くて毎朝イライラさせられています。5分遅れるなんて日常茶飯事。遅れてもアナウンスをせず、さも『通常運行です』のような涼しい顔をして、サイレント遅延をしている感じがします」

JR東日本コーポレート・コミュニケーション部門によれば、遅れが発生した場合、こまめに情報提供するようにしているという。列車の運行の状況に併せて、乗務員の判断により放送を実施しているそうだ。

■こんなに遅延だらけの総武線で…乗客の憤怒

Aさんはこう続ける。

「こんなに運行が乱れているのに、ワンマン運転ですか⁉ 本当に遅れないのでしょうか。未来のためのワンマン運転を導入するJRの気持ちはわかりますが、足元の乗客の不満もしっかりキャッチしてほしいです」

時間に正確であることが求められる日本のビジネスパーソンにとって、「電車の遅延」はいわば天敵。ワンマン化のせいで、ダイヤが乱れることになれば元も子もない。運行の定時性に対する不満が根強くあるのが現状だ。またAさんはこうも言う。

「特に中央・総武線は、ホームドアの整備が遅れていることが大きな懸念事項だと思います。ホームドアがないため、人身事故だけでなく、線路立ち入りも起きています。些細な事象でも長時間にわたる遅延の発生材料となり、通勤時間はイライラしっぱなしです」

JR東は2028年度末までに、中央・総武線を中心とする53駅にホームドアを整備するとしている。うち四ツ谷、両国、平井、秋葉原は2025年度内の整備を予定。よく見ると、ワンマン運転に間に合わない駅も多くあるようだ。

■ワンマン運転になった南武線の末路

実際に、ワンマン運転を導入してから、遅延状況が悪化した例もある。

2025年春から南武線でワンマン運転が開始された。しかしその直後の4〜6月で、10分以上の遅延が昨年同期の2倍以上に増加したことが判明したのだ。南武線といえば、首都圏のなかでも混雑路線の一つ。最も混む区間で武蔵中原〜武蔵小杉で153％（国交省調べ・2024年）である。

遅延増加の原因として、JR東はワンマン化に伴うシステム変更を挙げた。具体的には、列車が駅に到着してからドアが開くまでにかかる時間が数秒長くなったというのだ。

また、発車メロディも遅延を発生させた原因の一つだという。乗客の乗り降りが終わった後、ドアが閉まるときの合図として流れるものだが、通常、車掌が駅ホームのスイッチを操作してメロディを流すのが通例だ。

しかし、ワンマン運転となると車掌がいなくなる。そのため、駅のスピーカーではなく、改修した車両から直接流れるようになった。ところが、その改善策が裏目に出た。車両から流れるメロディの音量が小さく、乗客に聞こえづらかったというのだ。

■発車メロディ消滅で「音鉄」の目に涙

たしかにわれわれは、ドアが閉まる前にメロディが聞こえると「おっ、早く乗らなければ」と多少なりとも焦るものだ。しかし、メロディが聞こえないとなると、「まだ発車しないのか」と乗降もゆっくりになってしまうかもしれない。こうして乗降時間が長くなり、遅延が発生することになった。

余談だが、かつて南武線の発車メロディはご当地曲が多く、「音鉄」など鉄道ファンにも人気があった。武蔵溝ノ口駅の「Jupiter」や、登戸駅の「ドラえもんのうた」など、駅にゆかりのあるメロディが流れていたのだ。

しかし今回のワンマン運転を機に廃止。寂しい思いをしている筆者はじめ鉄道ファンのためにも、メロディ廃止が無駄にならないよう、ワンマン運転を滞りなく実施してほしいと強く願う。

■JRによる怒涛の車両改修→遅延状況が改善

しかし、この状況にJR東も黙っているわけではない。南武線の残念な状況を見て、どんどん対策を講じている。

同社コーポレート・コミュニケーション部門によれば、2025年8月には車両を改修。ドア開扉を各駅1〜2秒早めるシステムを調整し、発車メロディの音量を上げた。すると、9月と10月の遅延は、対策を進めた7月以前より改善し、昨年並みの水準に戻ったという。「ワンマン運転自体が遅れの原因ではない」と話した。

また、踏切が多いのも南武線の特徴だ。遮断機が下りた後も踏切に立ち入る人がおり、その都度列車は減速しなければならない。そこでJR東は朝の通勤時間帯に、一部の踏切に警備員を配置するという対策を講じた。涙ぐましい努力である。

さて、南武線と同じく混雑率の高い中央・総武線。ワンマン化は果たして成功するのか。ユーザーをさらにイライラさせる結果にならないのか。

JR東によれば「南武線のワンマン化で、見えてきた課題はいくつかある。車両の改修など、都度スピーディに対応している。これを踏まえて、生かせるところは生かしていく」とのこと。

■利用者も気を付けるが、JRも努力してほしい

また「乗客のみなさまへの協力も求めたい」という意外な本音があることも分かった。前述のように、遅延を発生させるのは、事故や車両トラブルといった原因だけではない。混雑による人の対流、線路内立ち入りやホームへの落とし物など、乗客の行動に起因する遅延も多い。

南武線では、駆け込み乗車の防止や分散乗車、線路内への落とし物防止など、スムーズな乗降の呼びかけが強化されている。電車を定時で運行してもらうために、乗客一人ひとりも気をつけないといけない時代なのだ。

ワンマン運転の導入で、未来に向けた明るい取り組みをしているJR東。理解はできる。しかし利用者目線で見ると、ワンマン運転は会社の都合であるし、それがもとでサービスが低下するのであれば不満が募るのは自然なことだ。

それにとどまらず、最近のJR東は良くも悪くも話題が豊富である。2026年春からの運賃値上げ、東北新幹線のトラブル、高輪ゲートウェイの華やかな街びらき、Suicaの進化とペンギンの卒業を発表するなど、話題が尽きない。

大きな経営計画の流れのなかで、一番大切にしてほしいのは、足元の声、つまり私たち利用者の今の声である。率直に言って、電車の遅延は嫌だし、運賃が上がるのも嫌だ。これが利用者のシンプルな声であろう。

われわれの声を置いてけぼりにせず、利用者と真摯に向き合った経営判断を続けてほしいものだ。

