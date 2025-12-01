プロ・リーグ 25/26の第16節 アンデルレヒトとサンジロワーズの試合が、12月1日02:30にロット・パークにて行われた。

アンデルレヒトはミハイロ・チェトコビッチ（FW）、トルガン・アザール（MF）、アドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンジロワーズはプロミス・アキンペル（FW）、ラウール・フロルツ（FW）、アヌアル・アイトエルハジ（MF）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。アンデルレヒトのニルソン・アングロ（FW）がゴールを決めてアンデルレヒトが先制。

ここで前半が終了。1-0とアンデルレヒトがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、アンデルレヒトが1-0で勝利した。

なお、アンデルレヒトは29分にナタン・デカト（MF）、74分にトルガン・アザール（MF）に、またサンジロワーズは9分にカミエル・バンデペール（MF）、25分にアヌアル・アイトエルハジ（MF）、69分にアナン・カライリ（FW）、試合終了後にクリスチャン・バージェス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-01 04:51:26 更新