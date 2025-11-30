この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「良いこと悪いこと」公式サイトに隠しページ？ドラマの謎を解く“もう一人のドの子”の正体とは

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【良いこと悪いこと】第７話ドラマ考察 片仮名ドの子が存在する証拠！掲示板の日付で判明！」と題した動画を公開。ドラマ『良いこと悪いこと』について、公式サイトに隠されたページが存在し、そこから物語の核心に迫る新たな事実が判明すると解説した。



動画ではまず、ドラマの公式サイト内にある検索窓に「高さと祥の森」と入力することで、劇中に登場した“隠しホームページ”へアクセスできることが明かされる。このページには掲示板があり、劇中で描かれたものと同じ書き込みを全て閲覧できるという。



考察の鍵となるのは、この掲示板に書き込まれた投稿の日付である。話者は、確認できる最も古い投稿が、主人公の高木将ら「キング」のメンバーが小学5年生だった2002年のものだと指摘。これにより、このホームページは彼らが5年生の時点ですでに存在していたことが明らかになる。



この事実が、猿橋園子、通称「どのこ」をめぐる謎に深く関わってくる。園子が転校してくるのは6年生の時だが、彼女が原因とされるピアノの工作が壊された事件は5年生の出来事だった。そして、その事件の回想シーンで表示された字幕は、ひらがなの「どのこ」ではなく、カタカナの「ドノコ」だったのだ。



この時系列と表記の違いから、話者は「5年生の時点では、猿橋園子（ひらがなのどのこ）はまだクラスにいない。つまり、ピアノ工作を壊したカタカナの『ドノコ』は、猿橋園子とは別の人物である可能性が極めて高い」と結論付けた。



公式サイトに仕掛けられたギミックから、物語の根幹を揺るがす重要な伏線が浮かび上がった今回の考察。猿橋園子とは別に存在した「カタカナのドノコ」の正体が、今後の展開を読み解く上で大きな鍵となりそうだ。