11月25日、JR東日本とPASMOは新コード決済サービスの『teppay（テッペイ）』を発表。2026年秋以降に本サービスを提供し始める予定だ。

【写真】2026年秋以降からサービス開始！『teppay』で“できること”

『teppay』の名称が物議

「『teppay』はモバイルSuicaとモバイルPASMOをダウンロードしている人であれば、全員が利用可能になります。交通系ICの残高チャージや定期券購入にも使用でき、さらに両アプリの間で残高の相互送金・受取もできるそうです。

現状、コード決済アプリは『PayPay』の一強になっていますが、『teppay』の新たな参入でシェア率に大きな変動があるかもしれませんね」（全国紙社会部記者、以下同）

『teppay』利用にあたって、新たなアプリのダウンロードは必要なく、既存のモバイルSuicaとPASMOをアップデートするだけで利用可能になるとのこと。アプリひとつでICとコード決済が可能になり、利便性が増すことに好評の声が上がる一方で、ある“懸念”が示唆されている。

「『teppay』という名称に対し、なぜ人物名を想起させるものにしたのかという意見が上がり、ネット上では、《日常の小さな地獄》と表現する人もいるなど、物議を醸しています。シンプルに鉄道Payの造語として生み出したのでしょうが、指摘のとおり、“てっぺい”という名前の方にとっては、使いづらいものになるのかもしれませんね」

JR東日本に『teppay』のネーミングについて、問い合わせてみると、

「本サービスの名称『teppay』には、大切にしたい“3つの価値”を込めています。Travel…移動、旅が便利にお得に（独自アセットを活かした価値創出）、Easy…簡単に始められる、使える（ユニバーサルなキャッシュレス） Partnership…他社と連携し、人と人、人と地域をつないでいく。

また、鉄道（IC）乗車券由来のSuicaとPASMOのコード決済ということで、“テツドウ”の響きで想起いただき、ご愛顧いただきたいという思いも込めています」

とのことだった。名称に批判的な意見が上がっていることについては、

「様々なご意見の声が上がっていることは承知しておりますが、本サービス『teppay』が多くのお客さまに愛され、ご利用いただけるサービスを目指してまいります」（JR東日本担当者）

と回答があった。

果たして『teppay』は全国の“てっぺい”さんからも愛されるサービスとなるだろうかーー。