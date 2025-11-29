レイカーズがNBAカップ4連勝でグループ突破…八村14得点、デイビスは古巣凱旋

11月29日（現地時間28日）に「エミレーツNBAカップ2025」が行われ、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがクリプトドットコム・アリーナでダラス・マーベリックスと対戦した。

NBAカップ3勝0敗のレイカーズは、右膝打撲のため欠場していたディアンドレ・エイトンが復帰。ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、レブロン・ジェームズ、八村とともに先発を務めた。

一方、NBAカップ1勝2敗のマブスは、ふくらはぎの炎症で約1カ月間欠場が続いていたアンソニー・デイビスが復帰し、移籍後初めて“古巣凱旋”を迎えた。

試合序盤から激しい点の取り合いとなるも、レイカーズはドンチッチが第1クォーターだけで10得点を挙げ、28－22で第2クォーターを迎えた。レイカーズはマブスのPJ・ワシントンとナジ・マーシャルを中心に得点を重ねられ、60－62と逆転されて試合を折り返した。

後半に入っても両者一歩も譲らぬ展開となるが、レイカーズは八村の3ポイントシュートをきっかけにして8－0のランで逆転に成功し、98－94で第3クォーターを終えた。最終クォーターではマブスに一時逆転を許すも、リーブスと八村を中心にオフェンスを展開。レイカーズがシーソーゲームを129－119で制し、グループプレー4戦全勝を飾った。

レイカーズはリーブスが38得点8リバウンドと大活躍。ドンチッチが35得点11アシストでダブルダブルを達成し、エイトンが17得点8リバウンド2ブロックをあげたほか、八村は3ポイントを8本中4本成功させ14得点に4リバウンドをマークした。







一方、マブスはワシントンが22得点9リバウンド、ライアン・ネムハードが17得点、マーシャルが16得点7リバウンドを挙げた。復帰戦となったデイビスは28分19秒出場し12得点5リバウンド5アシスト3ブロックを記録した。

なお、レイカーズは翌12月1日（同11月30日）にホームでニューオーリンズ・ペリカンズと対戦する。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 129－119 ダラス・マーベリックス



LAL｜28｜32｜38｜31｜＝129



DAL｜22｜40｜32｜25｜＝119





【動画】レイカーズvsマブスのハイライト！