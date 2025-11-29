ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡¼«¿È¤Î»ýÉÂ¤ÇÍ£°ì¤Î¼ñÌ£¤Ë¤â»Ù¾ã¤¬¡ÄÊÑ²½¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡ÖÎÞ½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡ÄÈá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬29Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂÎ¤Î°ÛÊÑ¤ËÍ£°ì¤Î¼ñÌ£¤Ë¤â»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡Ç¯Ëö¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤ëÏÂÅÄ¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¶á¶·¤ò¸ì¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉ¨¤ä¸Ô´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³°¸«¤«¤é¤Ï»ä¤ÎÉÂµ¤¤ÏÁ´Éô¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö»ä¡¢±¦ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¡¢ÌÖËì¿§ÁÇ¾åÈéÎö¹¦¡£¤â¤¦¿¿¤óÃæ¤¬¿¿¤Ã¹õ¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º¸ÌÜ¤À¤±¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡£º¸ÌÜ¤â±¦ÌÜ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ÀèÀ¸¤¬¡È¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¢¾É¾õ¤¬¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾õ¤Ï¤½¤ì¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼ê½Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢Ãí¼ÍÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£6½µ´Ö¤Ë1²ó¡×¤ÈÌÜ¤Î¼£ÎÅ¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢Í£°ì¡¢»ä¤Îº£¤Î¼ñÌ£¤À¤Ã¤¿¡ÈÍÎ²è¤ò´Ñ¤ë¡É¡£¤½¤ì¤â»úËë¡£¿á¤ÂØ¤¨¤Ï·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤â¤¦±Ç²èÂç¹¥¤¤Ç¡£¤½¤Î»úËë¤ÎÇò¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡£±ó¤¯¤ò´Ñ¤ë¥á¥¬¥Í¤«¤±¤Æ¤â¤Í¡×¤ÈÆÍÁ³¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç´Ñ¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Þ¤Ç5m¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤«¤é¡¢5m¼å¡£¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢T·¯¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ë´ã¶À²°¤µ¤ó¤Ëº£¤«¤±¤Æ¤ë¥á¥¬¥Í¤Ç¤Ï»úËë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡É¤È¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÁ°¤Î¤Û¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¸«¤¨¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£»ä¤Ï¤´ÈÓ¿©¤Ù¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¸«¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤³¤ÇÎÞ½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ÅÅÏÃ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ê¥á¥¬¥ÍÅ¹¤Î¡ËÃ´Åö¤Î¿Í¤¬¡È¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ï¡¢º£¤ª»È¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥¬¥Í¤«¤é¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡È¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ó¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤â0.08¤È¤«¡¢»ä0.7¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢º¸ÌÜ¤Ï¡£¡È¤¿¤Þ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¡£¥á¥¬¥Í¤Ç¤Ï¤â¤¦¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤È¡£»ä¡¢Èá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡È¤½¤ì¤¸¤ã¤¢¡¢»ä¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤ó¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¸«¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Ê¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡Ä¡£¡È°ì±þ¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÂç³ØÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ÊÖ»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡È¤ä¤Ã¤ÑÌÖËì¤¬½ý¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢º¸¤â¡É¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤â¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤¦¡¢´ñÉÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢½ÅÉÂ¤Î°ì¼ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ê½Ñ¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡£»ä¡¢¤â¤¦·ù¤ó¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£