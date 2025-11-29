＜居候の義妹＞シンママ義妹がわが家に来て半年。甘やかす旦那と居座り続ける一家に限界！！
家族にとって助け合いは大切ですが、その境界線を誤れば、家庭の平穏はたやすく揺らぎます。とくに“居候”という状況は、支える側に大きな負担を生みます。今回は、シングルマザーの義妹を半年間受け入れ続けた投稿者さんが抱えた葛藤を通して、家族と距離感のむずかしさを考えていきましょう。
『旦那の妹がわが家に居候している。旦那の妹（シングルマザー・保育園の女の子持ち）がわが家に転がり込んできて半年。旦那が妹を甘やかしてばかりでずっと居候させる気でどうしたらいいのかな？ 義妹は家事をやってくれないし、姪は性格悪くて大嫌い』
「来年の春まで」は妥協なのか、先延ばしなのか
ママたちからは厳しい意見が寄せられていました。
『「来年の春」では遅すぎる。このままだと投稿者さん宅から通うことになるよ』
『半年も猶予を与えれば十分。シングルマザーを支えたい気持ちは理解できるけれど、投稿者さんの生活を壊していい理由にはならない』
『家は夫婦のくつろぎの場。そこに他人が居座っているストレスは計り知れない。期限・光熱費・食費・家事の分担を明確にすべき』
助ける善意が“当然”にすり替わると、負担だけが膨らんでいきます。家族だからこそ、曖昧にしない線引きが必要なのでしょう。
旦那はなぜ動かない？「甘やかし」が招く依存
義妹は薬剤師という専門職でありながら、週3日の短時間パートだと言います。気ままに働いて、お家でゴロゴロ、子どもと過ごす時間もたっぷり取れるからという理由だそう。時給2千円はもらっているのに、月に3万円しか家に入れておらず、生活費・家事・子育ての多くを投稿者さんが負担している状況です。旦那さんの言い分はというと……。「旦那は『シングルマザーだから』『姪もいとこ同士で仲良くしているからいいでしょう』と言って取り合わない。義両親が厳しいからと妹をかばってばかり」とのことです。旦那さんは優しいように見えて、実は妹に問題を先延ばしさせているだけなのかもしれません。ママたちの反応は冷ややかでした。
『お前の家族はどっちか選べと迫る。それで妹を選ぶようなら、捨てる』
『家族を守りたいなら、まず妻を守れ。それが旦那の役目』
『今のままだと、小学校に上がっても居座る未来しか見えない』
ズルズルと甘えが続く一方で、負担を背負うのは投稿者さんだけ。旦那さんが現実を直視しない限り、状況は悪化していくばかりです。
自分が「出ていく」という選択肢まで浮かぶ現実
投稿者さんは、自分の子どものために用意していた部屋を義妹親子に使われ、料理も片付けも任せきりだと嘆きます。勝手に出前を取り、ホームパーティーまで行われる始末です。「居候なのに態度が大きすぎる」と怒りを隠せません。ママたちからは、すでに“限界ライン”を超えているとの声がありました。
『旦那が動かないなら、投稿者さんが出ていくしかない』
『貯金通帳を全部持って実家に帰るくらいの覚悟を見せたほうがいい』
『舐められているのでは？ 家事を担う投稿者さんがいなくなれば、旦那も義妹も困ってようやく気づくかもしれない』
投稿者さんが家を出るという選択肢は最終手段ですが、それほど追い詰められている状況だと言えます。
義両親に相談するという「最終兵器」
義両親は、とにかく厳しいのだとか。はじめて投稿者さんが訪ねて行ったとき、義父に「息子が選んだ人だから今のところは信用しているだけですから」と言われたそう。旦那さんや義妹にも厳しくて、ふたりとも物置に閉じ込められたり、テストの点が悪いとおやつ抜きにされたりした過去があります。「ただでさえ離婚しているのに、兄夫婦の家に転がり込んでいると知ったら両親がキレるからこのことを隠しておいて」と義妹に頼まれている状況です。旦那さんにも「妹を匿っているなんて親に知らせるな」と言われています。投稿者さんは義父母を苦手に感じているようですが、ママたちの意見は一致していました。
『義両親が厳しいなら、そちらに相談したら？ お宅の娘さんがろくに働きもせず、ダラダラと居座るので、困っていますって。義妹を自立させたほうがいい』
『投稿者さんが嫌いでもこの際義両親を味方につけたほうがいいと思う。シングルになったのにパート勤務なんて、居候する気満々じゃん。旦那が一番悪い』
『さっさと義実家に連絡する。どうせいつかバレる。早いほうがいい』
義両親の存在はおそらく義妹にとって唯一のブレーキなのでしょう。ここを動かすことで、ようやく状況が変化する可能性があります。
“家族だから”の境界線
助け合いの気持ちは尊いものですが、一方が犠牲になったままでは、健全な関係は築けません。家族だから受け入れるべきと押しつけられれば、重荷に変わります。投稿者さんにとって大切なのは、期限を明確にして、負担の総額を可視化することなのでしょう。まずは夫婦で話し合い、旦那さんに選択を迫る、ダメなら義両親を交え、家族全体の問題として扱うという段階を踏むことが必要なのかもしれません。義両親が苦手でもここはしっかりと相談したほうがいいのでしょう。
家族とはいえ、生活を共にするにはルールと配慮が欠かせません。優しさが依存に変わる前に、境界線を引く勇気を持つことが、家庭の平穏を守る一歩になるはずです。苦しさを抱えたまま日常を続けてしまうと、心が摩耗してしまいます。自分の暮らしを守るための一歩をどうか恐れずに踏み出してください。