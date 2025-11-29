7万バズ！「疲れた日に使いなさい」3か月後に開封した「母のサプライズ」が優しすぎると話題に【ママリ】

「疲れた日に使いなさい」母に渡された箱→3か月後に開封した結果に7万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。家族に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族の姿がうかがえるエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、たびれこ⚡️(@tabbyrecords123)さんの投稿したエピソードです。この日まで開けないで・見ないで、と言われたものはつい気になってしまうものですよね。待つ時間が長いほど、早く開けたくなるものです。





たびれこ⚡️さんは、昔から頑丈だというお母様から、3ヶ月前に「すっごく疲れた日に使いなさい」と、あるものを渡されたそうです。そしてついに、その日を迎えたとのこと。

3ヶ月前、母に「すっごく疲れた日に使いなさい」と渡されて今夜遂に開けた

母は昔から頑丈な人なのでバブ1個で大抵のことは何とかなると思ってる

なんと中に入っていたのは「バブ」が1個！お母様の愛らしい人柄が伝わってきて、思わずクスッと笑ってしまいます。この投稿には「わが家の母もバブに対する信頼があつくて、この世の全ての疲れ・不調に効くと思っているから"バブ信仰"って呼んでいる」など、ユニークな共感コメントが多数寄せられていました。



お風呂にゆっくり浸かるのは、心身をリラックスさせるための大切な時間。頑丈なお母様なりに、たびれこさんのことを気遣ってくれたのですね。人それぞれ、「疲れた時にはコレ！」と思い浮かべるものが違うことに、思わず心が和む素敵な投稿でした。



投稿者・たびれこさんは現在、ウルトラジャンプにて「ベイビー車中ハッカーズ」を連載中。車でつながる、とびっきりワクワクする車中泊ガールズストーリーです。

ご紹介するのは、しゅしゅしゅ(＠syusyumylove)さんのエピソードです。スマートウォッチは、スマートフォンと連携することでさまざまな機能を使えるのが魅力。通知の受信だけでなく、健康管理なども行えます。



しゅしゅしゅさんの夫もスマートウォッチで健康管理をしたところ、休日なのにストレス値の高い日があったそうです。その理由とは？

夫がスマートウォッチの内容をPCで見てたので覗いてみたら、ストレス値のグラフが跳ね上がってる日があって本人も

｢なんなんだこの土曜日…仕事休みなのに一体俺に何があったんだ！｣

と言ってるので、一緒にスケジュール見てみたら『歯医者』って書いてあって、顔見合わせてゲハゲハ笑っちゃった🥹

ストレス値が上昇した原因は、なんと歯医者さん。仕事ではストレスを全然感じていなかったのに、歯医者さんに行ったこの日だけは異常に上昇していたそうです。歯医者さんには独特のにおいや音があるため、大人になっても苦手という人は結構います。きっとしゅしゅしゅさんの夫も無意識にドキドキして、その結果がスマートウォッチに記録されたのでしょう。



この投稿は、X上で7.9万回も表示され、「私も歯医者にいる瞬間はMAXになりそう」とのリプライがついていました。スマートウォッチで、自分の知らなかった体の状態がわかるのは驚きですね。夫婦のなんでもない日常にほっこりした気持ちになる投稿でした。

ご紹介するのはカナ🐾ちゃん(@kana_gigirai)さんの、ほっこりしつつも、思わず笑える投稿です。夫婦といえど、別々の人間。一緒に生活をしてみると考え方や価値観の違いから時にはケンカになることもあるかもしれません。特にお金に関しては夫婦の溝になりやすい問題かもしれませんね。



カナ🐾ちゃんさんはクレジットカードの支払いが高額になり、内訳を夫と確認していたそう。その中で夫の優しさを認識するとともに、意外な指摘を受けることに…。

今月カードの明細結構いってしまって夫と一つ一つ確認してたんだけど

私が「ごめんネイルもマツエクも行ったし無駄遣いしすぎたかも…」と言ったら「それは必要経費だから無駄遣いとは言わない」と言ってくれた優しい😭

「でもパン屋は行き過ぎ」と言われた

ネイルやマツエクのせいでカードの支払いが高額になってしまったかも…と謝るカナ🐾ちゃんさん。それに対して夫は「必要経費だから」と言い切ってくれました。美容に理解がある夫なのですね。一方、夫が指摘したのはパン屋さんにかけているお金。一体どのくらい買っていたのか気になるところですが「パン屋は行き過ぎ」と言われてしまったそうです。



この投稿には「パン屋への指摘が面白すぎ」「確かにパン屋さんはお金使いすぎる」などのリプライがついていました。家計への価値観は夫婦それぞれですが、こうして思うことを言い合える関係性は憧れますね。夫婦で話し合い、お互いの価値観を理解しあう大切さを感じるエピソードでした。

