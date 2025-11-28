米識者が超豪華なラインナップを予想

ドジャースの大谷翔平投手が第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への日本代表としての出場を表明した。2大会連続の優勝を目指す前に立ちはだかるのが、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が主将を務める米国代表だ。すでに今季サイ・ヤング賞右腕の参戦も決定。米識者が超豪華なラインナップを予想している。

前回大会では決勝まで進んだものの、日本代表に惜敗。大谷の前に三振に倒れた主将のマイク・トラウト外野手（エンゼルス）の姿は“屈辱の”名シーンとなっている。第6回大会はジャッジの他に、今季60本塁打のカル・ローリー捕手（マリナーズ）、サイ・ヤング賞に輝いたポール・スキーンズ投手（パイレーツ）、ボビー・ウィットJr.内野手（ロイヤルズ）の出場が発表されている。

シーズンオフとなり、新たにコービン・キャロル外野手（ダイヤモンドバックス）と、ピート・クロウ＝アームストロング外野手（カブス）が出場すると発表され、計6人が固まっている状況だ。また、ギャレット・ウィットロック投手（レッドソックス）も参戦を表明している。

元球宴左腕でMLBネットワークのアナリストを務めるダン・プリーサック氏は、番組の中で、米国代表を予想。残りのポジションでは三塁にアレックス・ブレグマン内野手（レッドソックスFA）が入り、二塁はムーキー・ベッツ内野手（ドジャース）、もしくはトレイ・ターナー内野手（フィリーズ）、一塁にはブライス・ハーパー内野手（フィリーズ）、または新人王のニック・カーツ内野手（アスレチックス）と予想した。

また指名打者はトラウト、カイル・シュワーバー外野手（フィリーズFA）と予想。クローザーにはデビッド・ベッドナー投手（ヤンキース）を据えた。

開幕前ということもあり、スター投手の出場が難しいことが多いが、今回はスキーンズが先立って出場決定。MLBでの“投打の顔”が共闘する米国代表を、日本は破らなければならない。（Full-Count編集部）