三代目 J SOUL BROTHERS・岩田剛典が表紙を飾る『OCEANS』（リンクタイズグループ）が11月25日（火）に発売された。

【画像】500人超のスナップを掲載した「街角パパラッチ」特集

今月発売号は、街のリアルを切り取る「街角パパラッチ」特集。夏の終わりから冬へと移る季節の変化を背景に、500人超のスナップから見えてきた新しい潮流を紐解く。表紙を飾るのは岩田剛典。今回で3度目となる『OCEANS』イベント企画「The BEST Wellbeings」の受賞者として、36歳の今をどのように仕事とオフで満たしているのかを語る。

OCEANS編集長・原亮太は「情報が溢れ、真偽が定かでない噂が飛び交う今、リアルなトレンドを知るには街に出て、街ゆくセンスのいい人を見るのが何よりも確か。そんなスタンスで10年以上続けている恒例SNAP企画「街角パパラッチ」の最新版です。今回は総勢500名超をパッケージ。WebやInstagramでは常に更新していますが、撮れ高を体系立てて、今冬の傾向を見るにはやはりアナログな雑誌が最適です。ペラペラとページを捲るだけでもムードが伝わります。そして、3回目となる「The BEST Wellbeings」Awardの受賞者インタビューも一挙公開。表紙の岩田剛典さんはじめ、鞘師里保さん、吉田浩一郎さん、坂本美雨さん、山田優さん、永野さん、山崎静代さん、福岡堅樹さんの言葉からは、明日をポジティブに生きるヒントが溢れています。プライベートをあまり語る機会のない人たちの貴重なインタビューにも、今のリアルな気持ちが表れています。いずれにしても今知りたいのは「リアル」。机上の空論やただの理想論は不要です。そう感じている人に、ぜひ手に取っていただきたい一冊となっております。」とコメントしている。

「2025年輝いていた9人のリアルライフスタイル」「街角パパラッチ2025-2026」「こんな時計には、こんなアウターを。」などの企画が掲載される。

