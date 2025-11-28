公益社団法人SVリーグ（SVL）は28日（金）、『エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE』に出場する選手を発表した。

今季のSVリーグオールスターゲームは、2026年1月31日（土）・2月1日（日）にGLION ARENA KOBE（兵庫県神戸市）で開催される。24日（月）までファン投票が行われ、ヘッドコーチ男女各2名、選手男女各28名（オポジット2名、アウトサイドヒッター4名、ミドルブロッカー4名、セッター2名、リベロ2名ずつ）がファン投票とリーグ推薦により決まった。

男子のファン投票では、アウトサイドヒッターの水町泰杜（ウルフドッグス名古屋）が100,340票で最多得票。昨季に続いてのオールスター出場を決めた。また、ヘッドコーチはヴァレリオ・バルドヴィン氏（WD名古屋）が最多得票。さらにオポジット部門でもWD名古屋の宮浦健人がポジション別の最多得票を獲得した。

その他、ミドルブロッカーでは小野寺太志（サントリーサンバーズ大阪）、セッターでは関田誠大（サントリー）、リベロでは小川智大（サントリー）が最多得票となり、各ポジションの最多得票はWD名古屋とサントリーの選手が占める結果となった。

その結果、男子のヘッドコーチはバルドヴィンHCとオリビエ・キャットHC（サントリー）が務めることに。キャプテンは投票数1位の水町と2位の宮浦が務める。

チーム分けは12月18日（木）に行われる予定の「チーム分けドラフト会議」で決まる。

男子の出場選手の一覧は以下の通り。

▼オポジット

宮浦健人（ウルフドッグス名古屋／ファン投票）

西田有志（大阪ブルテオン／ファン投票）

張育陞（ヴォレアス北海道／リーグ推薦）

バルトシュ・クレク（東京グレートベアーズ／リーグ推薦）

▼ミドルブロッカー

小野寺太志（サントリーサンバーズ大阪／ファン投票）

山内晶大（大阪ブルテオン／ファン投票）

傳田亮太（ウルフドッグス名古屋／ファン投票）

髙橋健太郎（ジェイテクトSTINGS愛知／ファン投票）

三好佳介（ヴォレアス北海道／リーグ推薦）

松本慶彦（VC長野トライデンツ／リーグ推薦）

テイラー・エイブリル（東レアローズ静岡／リーグ推薦）

西本圭吾（広島サンダーズ／リーグ推薦）

▼アウトサイドヒッター

水町泰杜（ウルフドッグス名古屋／ファン投票）

柳田将洋（東京グレートベアーズ／ファン投票）

髙橋藍（サントリーサンバーズ大阪／ファン投票）

甲斐優斗（大阪ブルテオン／ファン投票）

工藤有史（VC長野トライデンツ／リーグ推薦）

藤中謙也（ジェイテクトSTINGS愛知／リーグ推薦）

トリー・デファルコ（ジェイテクトSTINGS愛知／リーグ推薦）

マシュー・アンダーソン（日本製鉄堺ブレイザーズ／リーグ推薦）

▼セッター

関田誠大（サントリーサンバーズ大阪／ファン投票）

アントワーヌ・ブリザール（大阪ブルテオン／ファン投票）

深津英臣（ウルフドッグス名古屋／リーグ推薦）

永露元稀（広島サンダーズ／リーグ推薦）

▼リベロ

小川智大（サントリーサンバーズ大阪／ファン投票）

市川健太（ウルフドッグス名古屋／ファン投票）

武田大周（東レアローズ静岡／リーグ推薦）

森愛樹（日本製鉄堺ブレイザーズ／リーグ推薦）