ミュージカル『セーラームーン』杭州公演中止 北京公演に続き中国ツアー影響
ミュージカル『セーラームーン』の「"Pretty Guardian Sailor Moon" The Super Live杭州公演」が中止となることが発表された。先日、北京公演の中止も発表されており、12月まで開催予定の中国ツアーへ影響が出ている。
【写真】タキシード仮面参上！超ミニスカ姿で変身 舞台『セーラームーン』ソロカット
公式サイトでは「"Pretty Guardian Sailor Moon" The Super Live中国ツアーにつきまして、やむを得ない事情により、現地の判断に従って、本日11月28日(金)から11月29日(土)に上演を予定しておりました、杭州公演全3回を中止とさせていただくことになりました」と報告。
なお先日、12月19日から12月21日に予定していた北京公演全5回も中止を発表しており、「公演を楽しみにしてくださっていた皆様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、また直前のお知らせとなりましたことを深くお詫び申し上げます。なお、上海公演につきましても現在協議中となりますので、決定次第公式サイトにてお知らせいたします。中止公演に関しては、払い戻しをさせていただきます」と上海公演について伝えた。
「Pretty Guardian Sailor Moon” The Super Live」は、ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」シリーズとは一線を画す、「美少女戦士セーラームーン」のパフォーマンスショー。 ダンス、映像、特殊効果を 駆使した、 パフォーマンスパートとライブパートでのスピード感のある構成 で、 2018年の東京プレビューを皮切りに、同年11月にパリ、2019年3月にニューヨーク、ワシントンD.C.2023年4月に台北で上演。海外ファンからも広く支持されており、11月〜12月には中国3都市を回るツアーの開催が決定していた。
